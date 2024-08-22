بالخطوات والرابط.. اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة حيث تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم باب التقديم للتظلمات، بعد أن استمر مفتوحًا لمدة 15 يومًا منذ الثامن من أغسطس الحالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار منح الطلاب فرصة لمراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من دقة النتائج التي حصلوا عليها.

ولأن اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل والتي تشمل إجراءات التظلم وخطوات محددة تتطلب الالتزام بالمواعيد والشروط المحددة من قبل الوزارة. حيث لن يكون هناك فرصة أخرى للتظلم بعد اليوم.

اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة

آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة حيث أن باب التظلمات فتح أمام الطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم اعتبارًا من الخميس 8 أغسطس 2024، ولمدة 15 يومًا تنتهي اليوم، 22 أغسطس 2024.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة حيث يتم التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للتظلمات من هنـــــــــــــــــا

اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة

من المقرر أن يكون اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية عبر موقع الوزارة الرسمي:

دفع رسوم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية عبر منافذ "فوري" أو البريد المصري.

الدخول إلى موقع تظلمات الثانوية الع ا مة 2024.

مة 2024. تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد وإدخال الرقم السري الخاص.

تقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2024

أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

فترة التقديم: يبدأ باب التقديم للتظلمات من يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ويستمر لمدة 15 يومًا حتى يوم الخميس 22 أغسطس 2024.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 : سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها. يتم دفع الرسوم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل البريد المصري، فورى، وأي فينانس، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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