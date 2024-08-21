بالدرجات .. ننشر تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق كليات 2024 لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم)، والتي ستبدأ من الثلاثاء 20 أغسطس 2024 وتنتهي يوم السبت 24 أغسطس 2024.

وتنشر “الموجز” أبرز التفاصيل حول تنسيق كليات المرحلة الثانية:



تنسيق كليات المرحلة الثانية - علمي علوم

الحد الأدنى: 265 درجة، أي بنسبة نجاح حوالي 64.63%.

الكليات المتاحة:

كليات الزراعة.

كليات الطب البيطري.

كليات التمريض.

كليات العلوم.

غير متاحة: كليات الطب البشري وطب الأسنان في المرحلة الثانية حيث أن الأماكن الشاغرة قد امتلأت في المرحلة الأولى.

عدد الطلاب المتوقعين: 286,088 طالب وطالبة.

تنسيق كليات المرحلة الأولى - علمي علوم

طب بشري: الحد الأدنى كان 93.17% (382 درجة) في جامعة أسوان والوادي الجديد، وأعلى نسبة كانت في جامعة المنصورة 95.12% (390 درجة).

طب أسنان:

أقل نسبة كانت 92.8% (380.5 درجة) في جامعة الفيوم وبني سويف والسويس.

أعلى نسبة كانت 93% (381.5 درجة) في جامعات أسيوط والمنيا والزقازيق وطنطا.

أبرز كليات المرحلة الثانية - علمي علوم (الحد الأدنى 265 درجة)

تشمل الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية:

أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. فني تمريض طنطا



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. زراعة طنطا



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. زراعة دمياط



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. الإعاقة والتأهيل بني سويف



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض حلوان



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. الإعاقة والتأهيل الزقازيق



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. معهد فني صحي بني سويف



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم بنات عين شمس



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم السويس



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض عين شمس



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض مطروح



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. آداب سوهاج



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم دمنهور



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم دمياط



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض أسوان



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض بني سويف



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض جنوب الوادي



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية … علوم الأقصر



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم الفيوم



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم المنيا



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. طب بيطري مطروح



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. طب بيطري الوادي الجديد



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. فني صحي جنوب الوادي



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. تمريض دمياط



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. طب بيطري مدينة السادات



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. معهد فني صحي المنصورة



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. حقوق المنوفية بشبين الكوم



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. حقوق بورسعيد



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. معهد فني صحي طنطا



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم حلوان



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم الأرض بني سويف



أبرز الكليات التي يمكن الالتحاق بها في المرحلة الثانية .. علوم كفر الشيخ

لأي استفسارات أخرى، يمكن للطلاب متابعة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو زيارة المكاتب المعنية بالجامعات للحصول على أحدث المعلومات حول التقديم والتنسيق.

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