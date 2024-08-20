مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 أدبي..«الحد الأدني»

مع انطلاق المرحلة الثانية 2024 أدبي ، بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم في البحث عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لشعبة الأدبي، يأتي هذا في إطار استعداداتهم لدراسة كافة الخيارات المتاحة، بعد أن لم يتمكنوا من بلوغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق المرحلة الثانية 2024 (أدبي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية من تنسيق الكليات لعام 2024 انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024، لمدة خمسة أيام عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 (أدبي)

من المتوقع أن يشهد تنسيق الكليات للمرحلة الثانية لشعبة الأدبي ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسب النجاح هذا العام، وجاء الحد الأدنى العام الماضي لتقديم المرحلة الثانية لشعبة الأدبي عند 230 درجة فأكثر، أي بنسبة 56.63%.

توقعات الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لشعبة الأدبي 2024

بناءً على ارتفاع نسب النجاح وتنسيق المرحلة الأولى لهذا العام، من المتوقع أن تكون الحدود الدنيا للمرحلة الثانية في شعبة الأدبي أعلى من العام الماضي. وفيما يلي نموذج لبعض الكليات وتوقعات الحدود الدنيا للتنسيق استنادًا إلى العام الماضي:

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان : 279.5 درجة.

: 279.5 درجة. تربية (طفولة) دمنهور : 279.5 درجة.

: 279.5 درجة. آداب انتساب موجه أسوان : 279.0 درجة.

: 279.0 درجة. حقوق عين شمس : 279.0 درجة.

: 279.0 درجة. تربية نوعية الإسكندرية : 278.5 درجة.

: 278.5 درجة. آداب بني سويف : 278.5 درجة.

: 278.5 درجة. تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج : 274.0 درجة.

: 274.0 درجة. حقوق حلوان : 271.5 درجة.

: 271.5 درجة. دار العلوم الفيوم : 271.5 درجة.

: 271.5 درجة. حقوق المنصورة : 264.0 درجة.

: 264.0 درجة. حقوق الإسكندرية : 262.5 درجة.

: 262.5 درجة. حقوق طنطا : 262.0 درجة.

: 262.0 درجة. حقوق أسيوط: 260.5 درجة.

انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مع تأكيده على أهمية هذه المرحلة في توفير الفرص للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات خلال المرحلة الأولى.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

أشار الدكتور عاشور إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية في شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة" سيكون 265 درجة بنسبة 64%، بينما سيكون الحد الأدنى لشعبة الأدبي عند 56%، مما يتيح الفرصة للعديد من الطلاب لتسجيل رغباتهم في هذه المرحلة.

من المتوقع أن يتقدم نحو 286 ألف طالب وطالبة من شعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة"، بينما يتقدم حوالي 66 ألف طالب وطالبة من الشعبة الأدبية خلال هذه المرحلة.

وأكد الوزير على أن الوزارة قد أعدت كافة الترتيبات لضمان سير عملية التنسيق بسلاسة، وأن هناك تعاونًا كاملًا بين الجامعات والمعاهد لاستقبال الطلاب وفقًا للنتائج التي سيتم الإعلان عنها.

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