بعد تسجيل المرحلة الثانية.. تعرف على تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 مع بداية موسم تسجيل الرغبات المرحلة الثانية، حيث أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن تنسيق كلياتها للعام الدراسي 2024.

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 حيث يبدأ الطلاب في تحديد وجهاتهم الأكاديمية وفقاً لمعدلات القبول التي حددتها الجامعة، ويعكس التنسيق الجديد توازنًا بين التخصصات العلمية والطبية والهندسية، مما يتيح للطلاب خيارات متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم.

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

أوضح المجلس الأعلى للجامعات في بيانه الرسمي تفاصيل تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 حيث جاءت المعدلات المطلوبة لكل تخصص بشكل مفصل. إذ سجلت كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي أعلى معدلات القبول، مما يعكس الطلب العالي على هذه التخصصات كالتالي:

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري: 85%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان: 82%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلاج الطبيعي: 78%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة: 73%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البيطري: 56%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة: 70%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية علوم الحاسب: 65%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الفنون التطبيقية والإعلام: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية اللغات والترجمة: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الاقتصاد والإدارة: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحقوق والقانون: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية السياحة والآثار: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التمريض: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السينمائية: 58%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

قدمت الجامعة قائمة بالأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تشمل وثائق أساسية مثل شهادة الثانوية العامة وصور شخصية، و يشير هذا إلى استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب وتيسير عملية التسجيل لهم، يعد هذا التوجيه مفيداً للطلاب وأسرهم.

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