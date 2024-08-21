لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الحد الأدنى للمرحلة الثالثة علمى علوم 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثالثة علمى علوم 2024 للقبول بالجامعات حيث يعد هذا الأمر محور اهتمام كبير، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النجاح لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الحد الأدنى للقبول.

الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة بموعد الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024 بما في ذلك التوقعات المرتبطة بنسب القبول والكليات المتاحة، لضمان توفير أدق البيانات التي يحتاجها الطلاب لاتخاذ قراراتهم بشأن التقديم للجامعات والمعاهد في هذه المرحلة.

الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024

موعد الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024

من المتوقع إعلان الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024 بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024

الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للمرحله الثالثة علمى علوم 2024 أقل من المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث سيكون هذا الإعلان حاسمًا للطلاب الذين ينتظرون فرصتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في هذه المرحلة.

كلية التربية النوعية بالزقازيق: 250.0 درجة.

كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية: 250.0 درجة.

كلية الآداب انتساب موجه بالفيوم: 250.0 درجة.

كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة جنوب الوادي: 250.0 درجة.

كلية التربية لطفولة بجامعة سوهاج: 249.5 درجة، بنسبة 60.85%.

كلية التربية لطفولة بالوادي الجديد: 249.0 درجة.

كلية الآداب انتساب موجه بجامعة طنطا: 249.0 درجة.

كلية التربية لطفولة بجامعة جنوب الوادي بالغردقة: 249.0 درجة.

كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة الإسكندرية: 248.5 درجة، بنسبة 60.60%.

كلية الآداب انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ: 248.5 درجة.

كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة عين شمس: 248.0 درجة، بنسبة 60.48%.

كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة حلوان: 247.5 درجة، بنسبة 60.36%.

كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي: 247.0 درجة، بنسبة 60.24%.

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