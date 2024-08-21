لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل تنسيق ومصاريف جامعة زويل 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق ومصاريف جامعة زويل 2025 التي تقدم خيارات تعليمية متميزة لطلابها للعام الدراسي 2024-2025، حيث تعكس المصاريف الدراسية الخاصة بكليات الجامعة التزامها بالجودة الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب من مختلف الجنسيات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق ومصاريف جامعة زويل 2025 حيث يحرص العديد من طلاب الثانوية العامة على الاطلاع على تفاصيل المصاريف بشكل دقيق قبيل بدء تنسيق الجامعات، وذلك لضمان تخطيط مالي مدروس للسنوات الدراسية المقبلة.

تنسيق ومصاريف جامعة زويل 2025

تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا 2024 المعتمدة في الجامعات المصرية الأخرى، حيث أن الحد الأدنى للقبول في الجامعة هو 75% للشهادة الثانوية العامة وشهادة STEM، بينما يتطلب التنسيق للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة نسبة 85%.

مصاريف جامعة زويل 2025

تختلف مصاريف جامعة زويل 2025 للعلوم والتكنولوجيا سنويًا بحسب اختلاف التخصصات الأخرى وهي كالتالي:

مصاريف جامعة زويل 2025 مصروفات كلية العلوم: 144 ألف جنيه.

مصاريف جامعة زويل 2025 مصروفات كلية الهندسة: 144 ألف جنيه.

مصاريف جامعة زويل 2025 مصروفات كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي: 89 ألف جنيه.

مصاريف جامعة زويل 2025 مصروفات كلية إدارة الأعمال: 89 ألف جنيه.

تبلغ تكلفة الساعة المعتمدة للطلاب المصريين حوالي 3000 جنيه مصري، بينما للطلاب غير المصريين تصل إلى 350 دولار أمريكي. يتطلب من الطلاب دفع مبلغ قدره 10,000 جنيه مصري كرسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد عند قبولهم في الجامعة.

تنسيق ومصاريف جامعة زويل 2025

ما هي الكليات الموجودة في جامعة زويل؟

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية الهندسة: قسم النانو تكنولوجيا.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية الهندسة: قسم الطاقة المتجددة.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية الهندسة: قسم الطيران.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية الهندسة: قسم البيئة.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية الهندسة: قسم الفضاء والمعلومات.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية العلوم: قسم العلوم الحيوية الطبية.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية العلوم: قسم فيزياء الكون والأرض.

الكليات الموجودة في جامعة زويل كلية العلوم: قسم النانو تكنولوجيا.

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