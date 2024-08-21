اعرف موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 المخصصة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025، بدأت عملية التنسيق لهذه المرحلة يوم الثلاثاء 20 أغسطس، وستستمر فترة التسجيل حتى يوم السبت 24 أغسطس.

مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل، يستعرض "الموجز" لطلاب الثانوية العامة تفاصيل موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 بمجرد انتهاء فترة التسجيل، سيبدأ الطلاب في البحث عن نتائجهم لتحديد وجهاتهم الأكاديمية المقبلة بناءً على الأماكن الشاغرة والحد الأدنى للقبول في مختلف التخصصات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

في ظل الترقب، أعلنت وزارة التعليم العالي أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ستُعلن عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق بعد انتهاء فترة التقديم، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم باستخدام أرقام الجلوس والأرقام السرية الخاصة بهم، مما يتيح لهم معرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها بناءً على درجاتهم.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

ومع اقتراب موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 تزداد عمليات البحث عن المؤشرات النهائية للقبول في الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2024 ويتابع الطلاب وأولياء الأمور باهتمام شديد آخر المستجدات والتحديثات التي قد تساعدهم في تحديد خياراتهم الأكاديمية وهي كالتالي:

كلية الطب البيطري مطروح: 353.0

كلية الطب البيطري سوهاج: 360.5

كلية الطب البيطري كفر الشيخ: 360.5

كلية الطب البيطري عين شمس: 359.0

كلية الطب البيطري دمنهور: 357.5

كلية الطب البيطري القاهرة: 356.5

كلية الطب البيطري جنوب الوادي: 359.0

كلية الطب البيطري أسيوط: 358.0

كلية الطب البيطري الإسكندرية: 358.0

كلية الطب البيطري أسوان: 354.5

كلية الطب البيطري العريش: 353.5

كلية الطب البيطري بني سويف: 353.5

كلية الطب البيطري بنها: 356.5

كلية الطب البيطري المنيا: 356.0

كلية الطب البيطري الوادي الجديد: 352.5

تمريض مطروح: 334.5

تمريض جنوب الوادي: 330.5

تمريض المنيا: 331.0

تمريض بني سويف: 332.0

تمريض أسيوط: 332.0

تمريض سوهاج: 335.0

تمريض حلوان: 335.5

تمريض الإسكندرية: 333.0

تمريض عين شمس: 336.5

تمريض دمنهور: 337.0

تمريض الفيوم: 333.5

تمريض أسوان: 334.5

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يتسأل الطلاب على موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد تحديده بعد انتهاء فترة التسجيل، لذلك الخطوات الحصول على نتيجة التنسيق كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنــــــــــــا.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

استعراض نتائج تنسيق المرحلة الثانية.

تحميل أو طباعة النتيجة.

مراجعة الكليات والمعاهد المتاحة.

التحقق من صحة البيانات والترشيحات.

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