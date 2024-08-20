كل ما تريد معرفته عن موعد غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2024

بدأت معامل الحاسب الآلي في الجامعات اليوم الثلاثاء استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024-2025، ووفقا لما اطلعت عليه “الموجز”ستستمر عملية التسجيل حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني: رابط تنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. للشعب العلمية: 265 درجة (أي 64.63%) عدد الطلاب: 286088

تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. للشعبة الأدبية: 230 درجة (أي 56.09%) عدد الطلاب: 66969

إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2024 : 353057

تنسيق المرحلة الثانية 2024

أعلن مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية حتى الآن بلغ 25 ألف طالب وطالبة. التسجيل مستمر عبر الموقع الإلكتروني حتى 24 أغسطس، ويمكن للطلاب التسجيل أيضًا من خلال معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.

ملاحظة: يتاح للطلاب إدخال رغباتهم على مدار الساعة من خلال حاسبهم الشخصي.

أماكن خالية بتنسيق المرحلة الثانية 2024

كشفت نتائج تنسيق المرحلة الأولى عن وجود أكثر من 300 ألف مكان شاغر في المرحلة الثانية. الأماكن الخالية تشمل:

طلاب الشعبة العلمية (علوم):

أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الطب البيطري، التمريض، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الإعلام، الاقتصاد، العلوم السياسية، الألسن، الآثار، الحقوق، الآداب، التجارة، دار العلوم، التربية، السياحة والفنادق، الفنون الجميلة والتطبيقية، التربية الرياضية، الموسيقية، والفنية.

طلاب الشعبة العلمية (رياضة):

أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الاقتصاد المنزلي، الآداب بنات، الثروة السمكية، المعاهد العليا والمتوسطة، كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، العلوم الصحية.

طلاب الشعبة الأدبية:

أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الآداب، الحقوق، الخدمة الاجتماعية.

الدليل الإرشادي

يمكن للطلاب الاطلاع على الدليل الإرشادي الموجود على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات حول خطوات تسجيل الرغبات والإرشادات العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2024.

رابط الدليل الإرشادي: يمكن العثور على الدليل الإرشادي على موقع التنسيق الإلكتروني لمساعدتهم في عملية التسجيل بشكل صحيح.

اقرأ أيضًا

اعرف موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 بالجامعات لجميع الشعب

حقيقة تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس