كل ما تريد معرفته عن موعد غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2024
بدأت معامل الحاسب الآلي في الجامعات اليوم الثلاثاء استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2024-2025، ووفقا لما اطلعت عليه “الموجز”ستستمر عملية التسجيل حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.
رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني: رابط تنسيق المرحلة الثانية
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024
- تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. للشعب العلمية: 265 درجة (أي 64.63%)
- عدد الطلاب: 286088
- تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. للشعبة الأدبية: 230 درجة (أي 56.09%)
- عدد الطلاب: 66969
- إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2024 : 353057
تنسيق المرحلة الثانية 2024
أعلن مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية حتى الآن بلغ 25 ألف طالب وطالبة. التسجيل مستمر عبر الموقع الإلكتروني حتى 24 أغسطس، ويمكن للطلاب التسجيل أيضًا من خلال معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.
ملاحظة: يتاح للطلاب إدخال رغباتهم على مدار الساعة من خلال حاسبهم الشخصي.
أماكن خالية بتنسيق المرحلة الثانية 2024
كشفت نتائج تنسيق المرحلة الأولى عن وجود أكثر من 300 ألف مكان شاغر في المرحلة الثانية. الأماكن الخالية تشمل:
طلاب الشعبة العلمية (علوم):
- أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الطب البيطري، التمريض، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الإعلام، الاقتصاد، العلوم السياسية، الألسن، الآثار، الحقوق، الآداب، التجارة، دار العلوم، التربية، السياحة والفنادق، الفنون الجميلة والتطبيقية، التربية الرياضية، الموسيقية، والفنية.
طلاب الشعبة العلمية (رياضة):
- أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الاقتصاد المنزلي، الآداب بنات، الثروة السمكية، المعاهد العليا والمتوسطة، كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، العلوم الصحية.
طلاب الشعبة الأدبية:
- أماكن شاغر في تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. كليات الآداب، الحقوق، الخدمة الاجتماعية.
الدليل الإرشادي
يمكن للطلاب الاطلاع على الدليل الإرشادي الموجود على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات حول خطوات تسجيل الرغبات والإرشادات العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2024.
رابط الدليل الإرشادي: يمكن العثور على الدليل الإرشادي على موقع التنسيق الإلكتروني لمساعدتهم في عملية التسجيل بشكل صحيح.
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