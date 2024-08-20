رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثانية 2024.. مؤشرات التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2024 اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس، حيث يُتاح لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة في هذه المرحلة.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

كما يشهد تنسيق المرحلة الثانية إقبالاً كبيراً من الطلاب الذين يبحثون عن رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 وخطوات التقديم، من المقرر أن تنتهي هذه المرحلة بعد خمسة أيام، وبعدها سيبدأ تنسيق المرحلة الثالثة وبرنامج تقليل الاغتراب للعام 2024.

رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال الرابط المخصص. إليكم خطوات التسجيل:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنـــــا. اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح. إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة. الضغط على "الخطوة الثانية". إدخال البيانات الأساسية للطالب. ترتيب الرغبات وفقاً للتوزيع الجغرافي. الضغط على "الخطوة التالية" بعد إدخال الرغبات. إعادة تسجيل البيانات للتأكيد. الضغط على "تسجيل". طباعة الاستمارة باستخدام صيغة Microsoft Print To PDF.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية عند 265 درجة لطلاب شعبة "علمي"، و230 درجة لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 (أدبي)

وفيما يلي بعض مؤشرات التنسيق المتوقعة للكليات المتاحة ضمن المرحلة الثانية لشعبة الأدبي:

سياحة وفنادق مطروح : 246.5 درجة

: 246.5 درجة حقوق طنطا : 262 درجة

: 262 درجة حقوق الإسكندرية : 262.5 درجة

: 262.5 درجة حقوق الزقازيق : 263.5 درجة

: 263.5 درجة تربية (طفولة) جنوب الوادي : 262.5 درجة

: 262.5 درجة آداب الوادي الجديد : 270.5 درجة

: 270.5 درجة دار العلوم الفيوم : 271.5 درجة

: 271.5 درجة آداب انتساب موجه سوهاج : 271.5 درجة

: 271.5 درجة حقوق انتساب موجه حلوان : 270 درجة

: 270 درجة آداب المنيا : 272.5 درجة

: 272.5 درجة تربية (طفولة) دمنهور : 279.5 درجة

: 279.5 درجة تجارة انتساب موجه السويس : 282 درجة

: 282 درجة آداب انتساب موجه دمياط : 280.5 درجة

: 280.5 درجة حقوق انتساب موجه القاهرة : 281.5 درجة

: 281.5 درجة تجارة انتساب موجه بني سويف : 281.5 درجة

: 281.5 درجة آداب انتساب موجه المنيا : 273.5 درجة

: 273.5 درجة تربية نوعية عين شمس : 274 درجة

: 274 درجة تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج : 274 درجة

: 274 درجة تربية (تعليم ابتدائي) أسوان : 279.5 درجة

: 279.5 درجة آداب انتساب موجه طنطا : 282.5 درجة

: 282.5 درجة تجارة انتساب موجه أسوان : 284 درجة

: 284 درجة تربية رياضية بنين المنصورة : 246 درجة

: 246 درجة آداب انتساب موجه الزقازيق : 283 درجة

: 283 درجة تربية نوعية الإسكندرية: 278.5 درجة

يمثل هذا التنسيق فرصة هامة للطلاب للالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعهم، ويُنصح بالتسجيل في أسرع وقت قبل انتهاء المدة المحددة.

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