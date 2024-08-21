لطلاب الثانوية العامة.. ما هي مصاريف وتنسيق جامعة سفنكس 2024؟

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة تفاصيل تنسيق جامعة سفنكس 2024 والتي تأسست عام 2019 في محافظة أسيوط، أصبحت من أبرز المؤسسات التعليمية في صعيد مصر بفضل التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة التي توفرها.

تنسيق الكليات والجامعات

ويستعرض “ الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق جامعة سفنكس 2024 حيث تأتي هذه السنة بتنسيق جديد يتناسب مع تطلعات الطلاب ويراعي احتياجاتهم الأكاديمية في مختلف التخصصات حيث أعلنت الجامعة عن معدلات التنسيق الخاصة بكلياتها والتي تتنوع بين التخصصات الطبية والهندسية والتطبيقية.

تنسيق جامعة سفنكس 2024

كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة سفنكس 2024

يتضح من تنسيق جامعة سفنكس 2024 المحدد أن الكليات الطبية مثل طب الأسنان والصيدلة تتطلب أعلى نسب للقبول، بينما تتيح الجامعة فرصًا للالتحاق بتخصصات أخرى بمعدلات تنسيق أقل، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للطلاب وفقًا لاهتماماتهم وأدائهم الأكاديمي والتسيقات كالتالي:

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الطب البشري: 87%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية طب الأسنان: 85%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الصيدلة: 83%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية العلاج الطبيعي: 83%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الطب البيطري: 77%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الهندسة: 75%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 68%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية العلوم الصحية التطبيقية: 65%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الفنون التطبيقية: 64%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الإعلام: 60%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية اللغات: 60%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية إدارة الأعمال: 60%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية التربية: 55%

تنسيق جامعة سفنكس 2024 كلية الحقوق: 55%

تنسيق جامعة سفنكس 2024

مصاريف جامعة سفنكس 2024

تتفاوت مصاريف جامعة سفنكس 2024 للعام الدراسي 2024-2025 حسب التخصصات. إليك تفاصيل المصاريف لكليات الجامعة:

كلية طب الأسنان: 116,000 جنيه

كلية الصيدلة: 74,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 73,000 جنيه

كلية الطب البيطري: 73,000 جنيه

كلية الهندسة: 45,000 جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55,000 جنيه

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 44,000 جنيه

كلية التمريض: 45,000 جنيه

كلية الفنون التطبيقية: 45,000 جنيه

كلية الصيدلة الإكلينكية: 86,000 جنيه

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