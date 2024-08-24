اعرف تفاصيل تسجيل اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2025

اختبارات القدرات .. كشفت وزارة التعليم العالي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الدراسي 2024، والراغبين في الالتحاق في الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

لينك اختبار القدرات

لتسهيل الإجراءات على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت:

https://tansik.digital.gov.eg، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024. سيتم فتح الموقع لحجز أداء اختبارات القدرات خلال هذه الفترة.

على جميع الطلاب المسجلين أدناه بالتوجه إلى مقر الكلية التي يرغبون في أداء اختبارات القدرات فيها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومعهم الوثائق التالية:

صورة من استمارة النجاح.

مستند تحقيق شخصية.

عدد 4 صور شخصية.

ولفتت الوزارة إلى أنه لن يتم السماح بالدخول لأداء اختبارات القدرات دون توفر هذه الوثائق الأساسية. كما يجب أن يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية المتاحة فقط، وسيتم تحديد موعد الامتحان بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المُحددة على موقع اختبارات القدرات.

اختبارات القدرات

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات هي إجراءات تقييم تُجرى عادة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات والجامعات في مصر. تُعد هذه الاختبارات جزءًا أساسيًا من عملية التقديم للالتحاق بالتعليم العالي، وتهدف إلى قياس مدى استعداد الطالب لمواصلة الدراسة الجامعية في مختلف التخصصات.

أهمية اختبارات القدرات :



التصفية الأولية: تساعد الاختبارات في تحديد الطلاب المؤهلين للقبول في الكليات المختلفة بناءً على قدراتهم الأكاديمية.

توجيه التخصص: يمكن لنتائج الاختبارات أن تساعد الطلاب في اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

ضمان الجودة التعليمية: من خلال اختبارات القدرات، يمكن للجامعات والكليات ضمان اختيار الطلاب الذين يتمتعون بالقدرات اللازمة للنجاح الأكاديمي.

إجراءات الاختبارات:

التسجيل: يتم تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لذلك.



يتم تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لذلك. السداد: يجب على الطلاب سداد رسوم الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية المتاحة، والتي يتم إشعارهم بموعد الاختبار بعد إتمام السداد.



يجب على الطلاب سداد رسوم الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية المتاحة، والتي يتم إشعارهم بموعد الاختبار بعد إتمام السداد. أداء الاختبار: يتوجه الطلاب إلى مقر الكلية أو المركز المعين لأداء الاختبارات في الوقت المحدد، مصطحبين الوثائق اللازمة مثل صورة استمارة النجاح ومستندات الهوية.

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