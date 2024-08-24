التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، قررت الوزارة إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم الأحد الموافق 25/8/2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 2/9/2024 ومثلما تم العمل به خلال مرحلة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية فسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المُسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المُحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما هو موضح بالجدول.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ويستعرض الموجز في هذا التقريب المُستندات المطلوبة من الطلاب:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024

وينتظر طلاب المرحلة الثانية 2024، لتنسيق القبول بالجامعات، إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، والاي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 20 أغسطس 2024، وتنتهي اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق خلال 48 ساعة من وقت إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن مد فترة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لتستمر يوما إضافيا بخلاف المدة المحددة مسبقا.

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