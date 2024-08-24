توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2024: كليات ومعاهد تقبل من 50%

تستعد وزارة التعليم العالي للإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لعام 2024، حيث يُنتظر أن يبدأ التقديم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني في الثالث من سبتمبر المقبل.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، انه سيتاح للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني، فرصة تسجيل رغباتهم في هذه المرحلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

الشعبة العلمية:

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الكليه التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

كلية تربية رياضية بنات بورسعيد

كلية تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تربية رياضية بنات طنطا

كلية تربية رياضية بنات أسوان

كلية تربية رياضية بنات بنها

كلية تربية رياضية بالعريش

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس



الشعبة الأدبية:

كليات الآداب انتساب موجه بنسبة 61%

معهد فني تمريض بنسبة 54%

كلية تربية فنية بنسبة 55%

كلية تربية رياضية بنات وبنين بنسبة 50%

كلية تربية نوعية بنسبة 50%

معهد فني صحي بنسبة 54%

معهد خدمة اجتماعية بنسبة 56.35%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تشير التوقعات إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيشهد انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع نسب النجاح في الثانوية العامة هذا العام. ومن المتوقع أن تكون نسبة القبول في كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والتربية الرياضية عند الحدود الدنيا من الدرجات المتاحة.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024

للراغبين في التسجيل، يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم باتباع الخطوات التالية:

-زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المحدد من خلال الضغط هنا.

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

ترتيب الرغبات وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

-تُعتبر هذه المرحلة فرصة هامة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين السابقتين، حيث يتيح لهم فرصة للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة.



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