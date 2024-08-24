اخر موعد لتعديل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي 2024-2025، وذلك وفقًا للحد الأدنى الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024

بدأت المرحلة الثانية من التنسيق يوم الثلاثاء الماضي وتنتهي مساء اليوم السبت. من المتوقع أن تُعلن نتيجة هذه المرحلة في غضون 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات، مع تحديد الحدود الدنيا للكليات العلمية والأدبية.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

الشعبة العلمية: 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، بإجمالي 286,088 طالبًا.

الشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%، بإجمالي 66,969 طالبًا.

الإجمالي: 353,057 طالبًا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية

تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع متوقع في الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية ما بين 4 و10 درجات، بزيادة قد تصل إلى 2%. ومن المتوقع أيضًا ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم بأكثر من 16 درجة، بنسبة 4%، نظرًا لزيادة أعداد الطلاب ومجاميعهم مقارنة بالعام الماضي.

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية 2024

أمام طلاب المرحلة الثانية، تتوفر أماكن شاغرة في كليات الآداب، الحقوق، الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، الاقتصاد المنزلي، وغيرها من الكليات في مختلف التخصصات. أما طلاب الشعبة العلمية، فيجدون أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري، التمريض، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الكليات.

وفي سياق اخر، سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، كما يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، ستكون نتيجة تقليل الاغتراب 2024 في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، ويتم فتح باب تقليل الاغتراب 2024 للمرحلة الثالثة بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

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