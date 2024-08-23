نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2024

يتساءل عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن متى تظهر نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024، وذلك للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية 2024 من تنسيق الالتحاق بالجامعات.

ويريد عدد كبير من الطلاب معرفة نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024، بعد بدء التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة الثلاثاء الماضي.

وأوضح وزير التعليم العالي الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية، التي جاء كالتالي: 64.63% أي 265 درجة، بحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي، كما يبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية 56.9% بمجموع درجات يساوي 230 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 294 ألف طالب وطالبة.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

وجاء عدد طلاب المرحلة الثانية كالتالي:

- عدد طلاب الشعبة العلمية كل من علمي علوم وعلمي رياضة 286 ألف و88 طالب وطالبة.

- عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية بلغ 66 ألف و969 طالب وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الشعب الثلاثة في تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الكليات والجامعات لهذا العام 353 ألف و57 طالب وطالبة.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

ومن المقرر أن ينتهي تسجيل رغبات المرحلة الثانية، غدا السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، ومن ثم يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة، في منتصف الأسبوع المقبل.

وينشر لكم الموجز على النحو التالي خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد، التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الثانية للتسجيل.

تنسيق مرحلة الثانية 2024

-الدخول على موقع التنسيق الالكتروني هنـــــا

-إدخال رقم الجلوس.

-كتابة الرقم السري.

-إدخال الرغبات بالترتيب.

ويجب أن يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، كما يجب أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك.

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