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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تعرف علي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. تنشر “الموجز” مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي حيث من المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، والتي يتوقع أن تظهر في سبتمبر المقبل. إليك التفاصيل الخاصة بالموضوع:

الخطوات المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية 2024:

إعلان التنسيق: سيتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عقب ظهور نتائج الدور الثاني، ويُتوقع أن يكون ذلك في سبتمبر المقبل، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

مؤشرات التنسيق: بناءً على تنسيق العام الماضي، يمكن توقع أن تكون الكليات والمعاهد التي يتقدم إليها الطلاب تشمل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، معاهد فني صحي، والمعاهد التكنولوجية العالية، كما في القائمة أدناه:

  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 98.28%
     
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس: 98.28%
     
  • معهد فني صحي طنطا: 98.14%
     
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر: 97.71%
     
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط: 97.57%

كيفية تسجيل الرغبات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

تحديد نوع المؤهل:

  • اختر نوع المؤهل (صناعي - تجاري - زراعي) ونظام الدراسة (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

إدخال بيانات الطالب:

  • أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • قم بكتابة الرقم السري المدرج في استمارة النجاح.

تأكيد البيانات:

  • سيظهر بيان تأكيدي يتضمن اسم الطالب الثلاثي ورقم الجلوس. اضغط على "نعم" للتأكيد.

حفظ الرقم السري:

  • احتفظ بالرقم السري الخاص بك لتتمكن من تعديل رغباتك في أي وقت لاحق.

نصائح للطلاب:

مراجعة دليل التنسيق: يُفضل قراءة دليل التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية تسجيل الرغبات.

الاستعداد المبكر: ابدأ في إعداد قائمة رغباتك بناءً على مؤشرات التنسيق السابقة وتأكد من صحة بياناتك قبل التسجيل.

متابعة الأخبار: تابع أخبار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على أحدث المعلومات حول مواعيد وأخبار التنسيق.

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