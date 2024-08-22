الآن رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع الشعب

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2024 بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لعام 2024، بعد عدم تمكنهم من اجتياز امتحانات الدور الأول، انتهت امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء، الموافق 13 أغسطس 2024، والتي استمرت لمدة 10 أيام. ومنذ ذلك الحين، تزايدت حدة التوتر والقلق بين الطلاب بشأن النتيجة وكيفية الحصول عليها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للعام الدراسي 2024 نحو 232,607 طالبًا، أي بنسبة 29.1%. وأكدت الوزارة أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الثاني في 31 أغسطس 2024، وذلك قبل بدء تنسيق الدبلومات الفنية. وحتى الآن، ما زالت عمليات التصحيح والمراجعة جارية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وكيفية الاستعلام عنها

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عنها. وللاطلاع على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا: عليك بزيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني من خلال الضغط هنا.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

تحديد الفصل والصف الدراسي.

ثالثا: قم بإدخال رقم الجلوس بدقة.

رابعا: إدخال البيانات الشخصية وبيانات المدرسة.

خامسا: عليك الضغط على زر "استعلام".

بمجرد اتباع هذه الخطوات، ستظهر النتيجة بالتفصيل على الفور.

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن قرب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، زادت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن رابط النتيجة، يترقب الطلاب وأولياء الأمور بشدة صدور النتائج، حيث أصبحت متابعة الموقع الرسمي للوزارة أمرًا ضروريًا للحصول على النتيجة فور صدورها.

وفي سياق اخر، ننشر لكم الحد الأدنى لمؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات زراعي طبقا للعام الدراسي الماضي 2023:

تنسيق زراعة الوادي الجديد 95.20%

تنسيق زراعة المنصورة 92.00%

تربية كفر الشيخ 91.40%

تنسيق زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 90.71%

تنسيق تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 88.85%

تنسيق زراعة المنوفية بشبين الكوم 88.40%

زراعة بنها بمشتهر 88.20%

تنسيق تربية المنيا 87.80%

تربية طنطا 87.36%

تنسيق تربية دمنهور 87.27%

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