رابط تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثاني إلكترونيًّا بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن فتح باب التقدم لـ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2024 ، وذلك بعد اعتماد النتائج من قبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 86.74٪، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم أن التقدم إلى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024، يتم إلكترونيًا، حيث يمكن للطلاب تقديم الطلبات وتحديد مواعيد للاطلاع على الكراسة الامتحانية بالكنترول التابع للمدرسة، وأشارت إلى أن رسوم التظلم تبلغ 35 جنيهًا لكل مادة، تُدفع في الإدارة أو الكنترول، ويمكن زيارة الموقع من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

تقرير التعليم بالجيزة: 86.74٪ نسبة النجاح في الدور الثاني

وفقًا لتقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإن 19,039 طالبًا تمكنوا من تحقيق الحد الأدنى لدرجات النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني، من أصل 25,730 طالبًا تقدموا للامتحانات.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة النجاح بلغت 100٪ بين الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني، فيما نجح 75٪ من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية بنسبة 97.3٪، كما اعتمد الفريق خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح وصلت إلى 97.3٪ عن الدورين الأول والثاني.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن 17,603 طلاب تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني، حضر منهم 14,296 طالبًا، ونجح 11,193 منهم. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في باقي المحافظات قريبًا، حيث انتهت أعمال التصحيح.

كيفية الحصول على نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024

للحصول على نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 للدور الثاني، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة بوابة التعليم الأساسي.

النقر على مربع الخدمات الإلكترونية.

اختيار رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

تحديد نتائج الدور الثاني.

إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح، مثل اسم المحافظة والاسم ورقم الجلوس.

الضغط على "عرض النتيجة".



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