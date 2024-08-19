نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 الدور الثاني.. إليك التفاصيل

بدأ طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية في البحث بشكل مكثف عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 الدور الثاني، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الصف الثالث الإعدادي. جاءت هذه النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح الدقيقة، ورصد الدرجات، ومراجعتها بشكل شامل، وتم إعلان النتائج بشكل إلكتروني عبر نظام متكامل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024

نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 الدور الثاني

كثّف طلاب الشهادة الإعدادية البحث عن نتائج ملاحقهم لعام 2024، وجاءت

نسب النجاح نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في بعض المحافظات على النحو التالي:

-نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني بمحافظة الجيزة: بلغت نسبة النجاح 86%.

-محافظة البحر الأحمر: وصلت نسبة النجاح إلى 90%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني يمحافظة الشرقية: حققت نسبة نجاح 87.1%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني بمحافظة القليوبية: بلغت نسبة النجاح 95.3%.

-محافظة البحيرة: سجلت نسبة النجاح 88.2%.

نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024



كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني

بعد انتظار طويل، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتائج ملاحقهم باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع بوابة التعليم الإلكتروني عبر الرابط المخصص.

-إدخال اسم الطالب بشكل صحيح.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-اختيار "نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024" كمرحلة تعليمية.

-تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

-اختيار "الدور الثاني" للصف الثالث الإعدادي.

الضغط على "عرض النتيجة" لعرض النتيجة بشكل مفصل، مع توضيح المواد التي تم النجاح فيها وحالة الرسوب إن وجدت.

جدير بالذكر أن، وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية ستصدر في جميع المحافظات اليوم، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

وفي سياق اخر، قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرشادات مهمة على الطالب إتباعها عند تسجيل رغباته بتنسيق المرحلة الثانية 2024، وجاءت كالآتي:

- يلزم على الطالب ملء 75 رغبة كاملة.

- على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار رغباته.

- على الطالب التمهل وترتيب رغباته قبل البدء في التسجيل، مراعاة للعداد الزمني الموجود بموقع التنسيق.

اقرأ أيضا:

نائب وزير التعليم: الكتب الخارجية غير مرخصة من الوزارة ويختلف محتواها عن النظام الجديد

خبير تربوي لـ ”الموجز”: امتحانات الثانوية العامة في جيب الطالب والكتب الخارجية تستغله

