اخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024.. يتساءل طلاب الثانوية العامة2024 ، وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث جوجل، عن موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024، لتنسيق الجامعات 2024، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024

وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، يوم الأحد الماضي ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية وحضره “الموجز” ، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى الأولى لـ تنسيق الجامعات 2024، أن المرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

وحدد الوزير الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2024 ، لتنسيق القبول بالجامعات كالاآتي:

الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.

عدد الطلاب: 286088

عدد الطلاب: 286088 الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%

عدد الطلاب: 66969

عدد الطلاب: 66969 إجمالي عدد الطلاب: 353057

اخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

وأكدت وزارة التعليم العالي ، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال هذا رابط موقع التنسي الالكتروني ، في الفترة من الثلاثاء 20 أغسطس وحتى السبت 24 أغسطس 2024، ليتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية بعد إغلاق باب التسجيل بحد أقصى 48 ساعة.

وبذلك يصبح آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024، هو غدا السبت 24 أغسطس .

كما يُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يُتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024

وكشفت وزارة التعليم العالي ، عن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية 2024، منذ يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 ، وحتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه قد بلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانية حتى الآن 294 ألف طالب وطالبة.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني

يستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير، خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب المرحلة الثانية 2024 :

يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص به.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذى يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

بعد أن ينتهى الطالب من إدخال رغباته يمكنه طباعة الرغبات .

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