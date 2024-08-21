اعرف موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024.. ورابط تسجيل الرغبات
بدأ طلاب الثانوية العامة 2024 يتسألون عن موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 للقبول بالجامعات، حيث بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم بالأمس الثلاثاء واليوم للحصول على نتيجة القبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية.
موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024
ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 والذي من المقرر أن ينتهي قريبًا لظهور نتيجة التنسيقات بالإضافة إلى ترقب الطلاب المرحلة الثالثة لمعرفة الحد الأدنى للجامعات والمعاهد.
موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024
ينتهي موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر استقبال طلبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على مدار الساعة.
رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024
من المقرر أ يكون موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 يوم السبت المقبل لذلك يوفر موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــــــــــا
تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2024
يشمل تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2024 من القبول للجامعات والمعاهد لعام 2024، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة للشعبة الأدبية والعلمية
- سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة
- حقوق طنطا: 262 درجة
- حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة
- حقوق الزقازيق: 263.5 درجة
- تربية (طفولة) جنوب الوادي: 262.5 درجة
- سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة
- سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة
- سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة
- سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة
- آداب الوادي الجديد: 270.5 درجة
- تربية طفولة مبكرة مطروح: 271 درجة
- دار العلوم الفيوم: 271.5 درجة
- آداب انتساب موجه سوهاج: 271.5 درجة
- حقوق انتساب موجه حلوان: 270 درجة
- آداب المنيا: 272.5 درجة
- آداب انتساب موجه أسوان: 279 درجة
- آداب انتساب موجه أسيوط: 275 درجة
- آداب أسيوط: 275.5 درجة
- آداب انتساب موجه بني سويف: 277 درجة
- آداب بني سويف: 278.5 درجة
- حقوق انتساب موجه عين شمس: 272.5 درجة
- حقوق حلوان: 271.5 درجة
- تربية (طفولة) دمنهور: 279.5 درجة
- تجارة انتساب موجه السويس: 282 درجة
- آداب انتساب موجه دمياط: 280.5 درجة
- آداب انتساب موجه بورسعيد: 280.5 درجة
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي: 281 درجة
- تجارة انتساب موجه أسيوط: 281 درجة
- آداب انتساب موجه المنيا: 273.5 درجة
- حقوق المنوفية بشبين الكوم: 264 درجة
- حقوق انتساب موجه سوهاج: 276.5 درجة
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ: 275 درجة
- تجارة انتساب موجه العريش: 281 درجة
- تجارة انتساب موجه بورسعيد: 282 درجة
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 274 درجة
- تربية نوعية عين شمس: 274 درجة
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي: 272 درجة
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج: 274 درجة
- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان: 279.5 درجة
- آداب انتساب موجه الفيوم: 282 درجة
- آداب انتساب موجه طنطا: 282.5 درجة
- آداب انتساب موجه دمنهور: 283 درجة
- سياحة وفنادق بني سويف: 246 درجة
- تجارة انتساب موجه سوهاج: 280 درجة
- حقوق انتساب موجه القاهرة: 281.5 درجة
- تجارة انتساب موجه بني سويف: 281.5 درجة
- تجارة انتساب موجه أسوان: 284 درجة
- تجارة انتساب موجه طنطا: 283 درجة
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 283 درجة
- تجارة انتساب موجه دمنهور: 284.5 درجة
- تربية رياضية بنين المنصورة: 246 درجة
- آداب انتساب موجه المنصورة: 282.5 درجة
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط: 282.5 درجة
- آداب انتساب موجه الزقازيق: 283 درجة
- تربية نوعية الإسكندرية: 278.5 درجة
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