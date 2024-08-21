اعرف موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024.. ورابط تسجيل الرغبات

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024 يتسألون عن موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 للقبول بالجامعات، حيث بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم بالأمس الثلاثاء واليوم للحصول على نتيجة القبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية.

موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 والذي من المقرر أن ينتهي قريبًا لظهور نتيجة التنسيقات بالإضافة إلى ترقب الطلاب المرحلة الثالثة لمعرفة الحد الأدنى للجامعات والمعاهد.

موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024

موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024

ينتهي موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر استقبال طلبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على مدار الساعة.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024

من المقرر أ يكون موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024 يوم السبت المقبل لذلك يوفر موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2024 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــــــــــا

موعد انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2024

تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2024

يشمل تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2024 من القبول للجامعات والمعاهد لعام 2024، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات المختلفة للشعبة الأدبية والعلمية

سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة

حقوق طنطا: 262 درجة

حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة

حقوق الزقازيق: 263.5 درجة

تربية (طفولة) جنوب الوادي: 262.5 درجة

سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة

سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة

سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة

سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة

آداب الوادي الجديد: 270.5 درجة

تربية طفولة مبكرة مطروح: 271 درجة

دار العلوم الفيوم: 271.5 درجة

آداب انتساب موجه سوهاج: 271.5 درجة

حقوق انتساب موجه حلوان: 270 درجة

آداب المنيا: 272.5 درجة

آداب انتساب موجه أسوان: 279 درجة

آداب انتساب موجه أسيوط: 275 درجة

آداب أسيوط: 275.5 درجة

آداب انتساب موجه بني سويف: 277 درجة

آداب بني سويف: 278.5 درجة

حقوق انتساب موجه عين شمس: 272.5 درجة

حقوق حلوان: 271.5 درجة

تربية (طفولة) دمنهور: 279.5 درجة

تجارة انتساب موجه السويس: 282 درجة

آداب انتساب موجه دمياط: 280.5 درجة

آداب انتساب موجه بورسعيد: 280.5 درجة

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي: 281 درجة

تجارة انتساب موجه أسيوط: 281 درجة

آداب انتساب موجه المنيا: 273.5 درجة

حقوق المنوفية بشبين الكوم: 264 درجة

حقوق انتساب موجه سوهاج: 276.5 درجة

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ: 275 درجة

تجارة انتساب موجه العريش: 281 درجة

تجارة انتساب موجه بورسعيد: 282 درجة

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 274 درجة

تربية نوعية عين شمس: 274 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي: 272 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج: 274 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان: 279.5 درجة

آداب انتساب موجه الفيوم: 282 درجة

آداب انتساب موجه طنطا: 282.5 درجة

آداب انتساب موجه دمنهور: 283 درجة

سياحة وفنادق بني سويف: 246 درجة

تجارة انتساب موجه سوهاج: 280 درجة

حقوق انتساب موجه القاهرة: 281.5 درجة

تجارة انتساب موجه بني سويف: 281.5 درجة

تجارة انتساب موجه أسوان: 284 درجة

تجارة انتساب موجه طنطا: 283 درجة

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 283 درجة

تجارة انتساب موجه دمنهور: 284.5 درجة

تربية رياضية بنين المنصورة: 246 درجة

آداب انتساب موجه المنصورة: 282.5 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط: 282.5 درجة

آداب انتساب موجه الزقازيق: 283 درجة

تربية نوعية الإسكندرية: 278.5 درجة

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