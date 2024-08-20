مع انطلاق تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 يُتاح لطلاب الثانوية العامة فرصة جديدة لتحديد رغباتهم في الكليات والمعاهد المتاحة، حيث يُعتبر هذا التسجيل فرصة هامة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى لتحقيق رغباتهم التعليمية، حيث يمكنهم الآن إدخال خياراتهم عبر الموقع الإلكتروني.

يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 حيث يجب على طلاب الثانوية العامة زيارة الرابط المخصص للتنسيق على الموقع الرسمي، والذي يتطلب التسجيل وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب لتسجيل الرغبات.

لينك تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

لينك تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

يمكنك الحصول على لينك تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــــــا، بينما يمكن الحصول عليه أيضًا من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

يمكنك تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 للقبول في تنسيق الجامعات خلال العام الدراسي الجديد 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: انتقل إلى موقع التنسيق الرسمي رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024.

تسجيل الدخول: أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك الذي حصلت عليه من المدرسة.

اختيار وتحديد الرغبات: اختر الكليات والمعاهد التي ترغب في التقديم لها بناءً على الحد الأدنى المعلن ورتبها حسب أولوياتك.

مراجعة البيانات: تحقق من صحة جميع البيانات المدخلة وتأكد من ترتيب رغباتك بشكل صحيح.

تأكيد التسجيل: اضغط على زر "تأكيد" لإتمام عملية تسجيل رغباتك.

طباعة بطاقة الترشيح: بعد إتمام التسجيل، اطبع بطاقة الترشيح الخاصة بك من الموقع.

متابعة النتائج: تابع إعلان نتائج المرحلة الثانية للتأكد من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له.

لينك تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

موعد انتهاء تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

بدأ اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس 2024، تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 والذي يستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024. بعد هذا الموعد، لن يتاح للطلاب فرصة تعديل أو تسجيل رغباتهم، لذا من الضروري الالتزام بالمواعيد النهائية لضمان إدراج رغباتهم في عملية التنسيق.

اقرأ أيضًا

الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية 2024.. مع التفاصيل

للاستعلام عن نتيجة التنسيق.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024