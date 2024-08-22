مؤشرات تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية 2024 علمي علوم ورياضة

تشهد مؤشرات تنسيق كليات الألسن للعام الجامعي 2024-2025 اهتماماً كبيراً من الطلاب، حيث يتطلع طلاب شعبة علمي علوم ورياضيات في تنسيق المرحلة الثانية 2024 إلى تحديد وجهاتهم الجامعية، ومع اقتراب نهاية فترة تسجيل الرغبات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أبرز التوقعات لنسب القبول في كليات الألسن، التي تتوزع بين مختلف الجامعات المصرية، متوقعةً أن يكون لهذه المؤشرات تأثيراً كبيراً على اختيارات الطلاب.

توقعات تنسيق كليات الألسن لعام 2024

كلية ألسن كفر الشيخ: 357 درجة

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 349 درجة

كلية ألسن عين شمس: 337 درجة

كلية ألسن الفيوم: 335 درجة

كلية ألسن أسوان: 334 درجة

كلية ألسن بني سويف: 333 درجة

كلية ألسن الأقصر: 333 درجة

كلية ألسن سوهاج: 332 درجة



توقعات تنسيق كليات الألسن لطلاب رياضيات

كلية ألسن كفر الشيخ: 334 درجة

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 330 درجة

كلية ألسن عين شمس: 317 درجة

كلية ألسن الفيوم: 315 درجة

كلية ألسن أسوان: 314 درجة

كلية ألسن بني سويف: 313 درجة

كلية ألسن الأقصر: 313 درجة

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 308 درجة

كلية ألسن المنيا: 307 درجة

كلية ألسن سوهاج: 306 درجة

مواعيد تسجيل رغبات المرحلة الثانية

يواصل مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل رغبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم السبت، 24 أغسطس.

بيانات تنسيق المرحلة الثانية 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للشعب العلمية في المرحلة الثانية هو 265 درجة فأكثر، أي بنسبة 64.63%، ويستهدف تسجيل رغبات 286,088 طالباً وطالبة.

كما كشف الوزير أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية هو 230 درجة فأكثر، أي بنسبة 56.09%، مع تسجيل رغبات 66,969 طالباً وطالبة.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، بما في ذلك الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، في منتصف الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

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