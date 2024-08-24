نقابة المعلمين تكشف عن موقف معلمي مواد الثانوية العامة المستبعدة من المجموع .. ومصير زيادة الـ 50 جنيه

نفي إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أن النقابة لم تصلها اي شكاوي من معلمي المواد التي تم اسبعادها من المجموع في الثانوية العامة مشددا علي أن ما يثار بشأن رفض المعلمين لقرارات وزير التربية والتعليم غير صحيح علي الإطلاق.





وكيل أول نقابة المعلمين : 99% من المعلمين استفادوا من قرارات وزير التربية والتعليم



وأضاف وكيل أول نقابة المعلمين في تصريح خاص لـ “الموجز” أن 99% من المعلمين استفادوا من قرارات وزير التربية والتعليم وليس كما يردد البعض من وجود شكاوي من قرارات الوزير



وشدد وكيل أول نقابة المعلمين أن معظم من يعطي الدروس الخصوصي ليسوا من المعلمين بل من خريجي كليات أخري مثل كليات الهندسة والصيدلة وأن السناتر لا يملكها المعلمين.

وزير التربية والتعليم



وأوضح وكيل أول نقابة المعلمين أن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم تلقي تاييد النقابة والمعلمين وأولياء الأمور لافتا إلي أن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة وحل مشكلة كثافات الفصول قرارات جريئة وخارج الصندوق مشيدا بتوجه وزارة التربية والتعليم بتطبيق فكرة الفصل المتحرك

واستطرد وكيل أول نقابة المعلمين "أصدرنا بيان باسم النقابة نؤيد فيه قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بشأن تخفيف المناهج موضحا أن الزيادة الأخيرة لقيمة الحصة إلي 50 جنيها بدلا من 20 جنيها تمثل 250% كنسبة مؤية للزيادات وهي نسبة كبيرة للغاية إلي جانب رؤية الوزارة في الاستعانة بمعلمي المعاشات



وتابع وكيل أول نقابة المعلمين أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف علي تواصل دائم مع نقابة المعلمين والنقيب المعلمين خلف الزناتي

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين في مصر هي منظمة مهنية تمثل مصالح المعلمين وتدافع عن حقوقهم ومطالبهم. تأسست نقابة المعلمين في مصر في العام 1943 وتعتبر إحدى أقدم النقابات المهنية في البلاد. تهدف نقابة المعلمين إلى تحسين ظروف عمل المعلمين، ورفع مستوى تعليمهم وتدريبهم، والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

بعض الأهداف والأنشطة الرئيسية لنقابة المعلمين في مصر تشمل:

تحقيق مطالب المعلمين: تعمل النقابة على دعم وتنفيذ مطالب المعلمين بما يتعلق بالرواتب، والظروف المهنية، والتدريب المستمر، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

المشاركة في صياغة السياسات التعليمية: تشارك نقابة المعلمين في مناقشات صياغة السياسات التعليمية وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين نظام التعليم في مصر.

تنظيم النشاطات المهنية: تنظم النقابة مؤتمرات، وورش عمل، ودورات تدريبية لتطوير مهارات المعلمين وتعزيز مستوى أدائهم التعليمي.

الدفاع عن حقوق المعلمين: تقوم النقابة بالدفاع عن حقوق المعلمين في مواجهة أي انتهاكات أو تجاوزات تطال حقوقهم النقابية أو العملية.

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