"التعليم" تحذر طلاب الثانوية العامة 2024 الدور الثاني قبل أداء امتحان اليوم.. تفاصيل

حذرت لجان امتحانات الثانوية العامة طلاب الدور الثاني من حمل الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشددة على أن أي طالب يتم ضبطه باستخدام الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى سيواجه تحرير محضر بحقه. وقد تم تفتيش الطلاب بدقة قبل دخولهم إلى اللجان.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

انطلقت اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث بدأ الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الدور الثاني يشمل مواد عدة، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت 24 أغسطس امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، ويواصلون غدًا الأحد 25 أغسطس بامتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. يوم الاثنين 26 أغسطس سيخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 27 أغسطس امتحاني الاقتصاد والإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يستكمل الطلاب يوم الأربعاء 28 أغسطس بامتحاني الفيزياء والتاريخ، ثم امتحان الجبر والهندسة الفراغية يوم الخميس 29 أغسطس. وتستمر الامتحانات يوم السبت 31 أغسطس بامتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وأضافت الوزارة أن يوم الأحد 1 سبتمبر يشهد امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يوم الاثنين 2 سبتمبر يشمل امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

تنتهي امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، بامتحانات الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وفي سياق متصل، بينت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني انطلقت من اليوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 الموافق أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 الموافق أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء الموافق 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 الموافق أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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