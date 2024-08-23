"التعليم" تصدر قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحًا مهمًا بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أوضحت وزارة التعليم أن الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني باستخدام نفس أرقام الجلوس التي كانت مخصصة لهم في امتحانات الدور الأول. وبالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور امتحانات الدور الأول، سيستخدمون نفس أرقام الجلوس التي حصلوا عليها قبل بدء امتحانات الدور الأول، كما سيتم توزيعهم على نفس اللجان الامتحانية.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت الوزارة في بيان سابق أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ستبدأ يوم السبت، الموافق 24 أغسطس 2024، وتستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024. وتشمل الامتحانات أيضًا مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث ستنطلق امتحاناتهم في نفس اليوم وتختتم يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الدور الثاني 2024

-السبت 24 أغسطس 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 25 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

-الإثنين 26 أغسطس 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-الثلاثاء 27 أغسطس 2024: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-الأربعاء 28 أغسطس 2024: امتحان الفيزياء "العلوم" والتاريخ "الأدبي".

-الخميس 29 أغسطس 2024: امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة الرياضيات.

-السبت 31 أغسطس 2024: امتحان الكيمياء "العلوم والرياضيات" والجغرافيا "الأدبي".

-الأحد 1 سبتمبر 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة الرياضيات.

-الإثنين 2 سبتمبر 2024: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية "العلوم"، وعلم النفس والاجتماع "الأدبي"، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لشعبة الرياضيات.

-الثلاثاء 3 سبتمبر 2024: امتحان الأحياء "العلوم"، والفلسفة والمنطق "الأدبي"، والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات.

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