كل ما تريد معرفته عن نتيجة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM قد أنتهت يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وكانت بدأت الاختبارات يوم السبت 17 من نفس الشهر.

تفاصيل اختبارات مد ا رس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM :

نظام الاختبار:

يتم الاختبار إلكترونياً في لجان محددة من قبل الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.

النتيجة ستُعلن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

مواعيد الاختبارات:

يعقد الامتحان من دور واحد فقط.

الطلاب المتخلفون بعذر مقبول أو الذين واجهوا مشاكل فنية أثناء الاختبار يمكنهم التقدم للامتحان في مواعيد تحددها الإدارة.

معايير القبول في مد ا رس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM :



يتم ترتيب الطلاب وفقاً لدرجاتهم في امتحانات القبول أولاً، ثم وفقاً لترتيب رغباتهم.



يجب على الطالب اجتياز اختبارات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واختبار الذكاء.



يُنظر في المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

نتائج القبول:

تُعلن النتائج عبر موقع الوزارة، وعلى الطلاب المقبولين طباعة إشعار النتيجة من الموقع وتقديمه لإدارة المدرسة لاستلام خطاب معتمد، ثم تحويل ملفه إلى مدرسة المتفوقين.

شروط التقديم:

الشروط العامة للقبول في مد ا رس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM :

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يتجاوز عمر الطالب 18 سنة في 1 أكتوبر 2024.

أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2024.

الشروط الخاصة للقبول في مد ا رس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM :

يجب أن يكون مجموع درجات الطالب المتقدم إلي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) 274.5 درجة أو أكثر (ما يعادل 98%).



بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون المجموع 266 درجة أو أكثر (ما يعادل 95%) بشرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من المواد الثلاث: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم.

شروط خاصة للقبول في مد ا رس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بعين شمس:

يجب أن يكون مجموع درجات الطالب 252 درجة أو أكثر (ما يعادل 90%) للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

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