حلول لمشكلات التغير المناخي وهدر الماء.. مشروعات طلاب مدارس المتفوقين بمعرض جامعة الريادة للابتكارات

استضافت جامعة الريادة بمدينة السادات، في الفترة من 18 لـ 19 أغسطس الجاري، المعرض الدولي للابتكارات بمشاركة 57 فريقا من الجامعات المصرية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم السابق، ورئيس الجامعة، إن المعرض الدولى للابتكارات الذى استضافته الجامعة، يضم مشروعات ذكية ونماذج متميزة تربط العملية التعليمية بالواقع المجتمعى موضحا أن الريادة ستكون فى القدرة التنافسية للطلاب وأن يكون لدى الطالب ميزة تنافسية محليا وإقليميا وعالميا مع وجود طرق تدريس وتقييم مبنيه على الأداء واختبارات قصيرة ومشروعات وتدريب ميدانى بالإضافة إلى برامج دراسية معلوماتية بينيه ونواتج تعلم مرنه وعضو هيئة تدريس يسهل عملية التعلم والتحرر من الزمان والمكان ومواصفات خريج قادرة على مجاراة الذكاء الاصطناعي.

طلاب مدارس المتفوقين يشاركون في معرض جامعة الريادة للابتكارات

وذكر بيان صادر عن الجامعة حصل " الموجز" على نسخة منه، أنه شارك في المعرض العديد من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، وكان من بين المشروعات المشاركة مشروع عبارة عن مبنى ذكى يستخدم فى زراعة القمح ويتمحور حول حل مشكلة التغير المناخي والتلوث والتعامل مع النمو السكاني المتسارع وحاجته وتحسين استخدام الطاقات البديلة ،للطلاب منه الله سيد سعد الدين و ملك كرم حجازي وسلمي علي و مني احمد بالصف الثالث بمدرسه المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بالاسماعيليه ويتكون على النحو التالي :



1- يتكون مبنى المزرعة من نباتات القش والقصب مما يعزز فكرة الاستدامة من خلال بناء مصنوع من مواد مستدامة مثل قش القش والقصب بدلا من المواد غير المستدامة التي يمكن أن تقلل من درجة الحرارة في النظام كما يمكن أن تنخفض معدل التغير المناخي ومشكلة التلوث باستخدام مواد صديقة للبيئة بدلاً من المواد الخرسانية التي تلوث صناعتها البيئة

2- تم استخدام المبنى لتأطير القمح حيث أن إنتاج القمح في بلادنا منخفض جداً بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتغير المناخي مما يدفع بلادنا إلى استيراده من الدول المجاورة، وقمنا بعمل نظام زراعي لتوفير درجة حرارة منخفضة لزراعته ، والتي تحل النمو السكاني المتسارع وحاجته.

3- تم استخدام النظام الذكي من أجل زيادة القاعدة الصناعية والزراعية في مصر حيث جعل النظام الذكي التعامل مع الزراعة أكثر سهولة وارتباطا بالتقدم التكنولوجي العالمي،

4- تم استخدام الألواح الشمسية كمصدر للطاقة بدلاً من الوقود الأحفوري لتقليل التلوث وتحسين استخدام الطاقات البديلة في مصر.

طلاب مدارس المتفوقين يبتكرون جهاز للرى الحديث

وقدم الطلاب عمرو محمد توفيق، وزياد وسام احمد، وسعاد رضا، محمد يوسف،و اشرف اسماعيل وعبدالرحمن عوض رمضان ،بالصف الثانى بمدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بقنا مشروع جهاز للري الحديث

والذي يهدف إلى توفير اهتمام فردى أو شبه فردى للنباتات مما يقلل من الخسائر الاقتصادية فى المساحات الزراعية الكبيرة سواء فى الأراضى الزراعية أو الصوب

حيث أنه يقوم بالآتي :

1- قياس نسبة المياة فى النبات و التربة

2- قياس نسبة الملوحة فى النبات و التربة لأنها قد تسبب تلف و امراض

3- قياس درجة الحرارة و نسب الغازات بالجو و التى تؤثر على محاصيل الصوب الزراعية التى تتطلب اهتماما خاصا

4- التعرف على حالة النبات إذا كانت جيدة أو متوسطة أو سيئة من خلال تجميع المعلومات المختلفة و ارسال ذلك إلى مالك الجهاز



5-يحتوى على كاميرا تدور بشكل كامل 360 درجة، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلى " machine learning " ، حيث يوجد بها قاعدة بيانات تحتوى على اكثر من 10000 صورة بشكل مبدئى ، يستطيع بيها تحديد مشاكل النبات المختلفة و التعرف عليها ، كما يتم العمل على جعلها تحدد الآفات و نوع السماد المناسب تلقائيا

6- يحتوى على ذراع قطع يمكن استخدامه فى أخذ عينات أو حصاد أو قطع النباتات الميتة تماما

7- يحتوى على خزان و مضخ يمكن من خلالها تزويد النبات بالمياه أو السماد

كما ان الجهاز يعمل بالكهرباء و يدعم الطاقة الشمسية فهو يحتوى على ألواح طاقة شمسية

كما انا المشروع اقتصادى و فعال و سريع ويوفر الجهد و الوقت و المال حيث أنه يستطيع إنهاء الفدان فى أقل من الساعة و تكلفته النهائية للمستهلك تتراوح بين الخمسة و العشرة آلاف جنيه.

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