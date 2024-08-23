كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني غدا السبت 24 أغسطس، حيث سيبدأ الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم السبت 24 أغسطس 2024:

امتحان اللغة العربية

امتحان التربية الدينية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الأحد 25 أغسطس 2024:

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان التربية الوطنية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الإثنين 26 أغسطس 2024:

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024:

امتحان الاقتصاد والإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024:

امتحان الفيزياء

امتحان التاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الخميس 29 أغسطس 2024:

امتحان الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم السبت 31 أغسطس 2024:

امتحان الكيمياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الأحد 1 سبتمبر 2024:

امتحان الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024:

امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني .. يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024:

امتحان الأحياء

امتحان الفلسفة والمنطق

امتحان الاستاتيكا





امتحانات الثانوية العامة

تطوير نظام الثانوية العامة في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب في العصر الرقمي. خلال السنوات الأخيرة، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدخال عدة تغييرات هامة في نظام التعليم الثانوي لتحقيق هذا الهدف. فيما يلي أبرز جوانب تطوير الثانوية العامة في مصر:

1. نظام التقييم:

نظام التقويم الشامل: تم إدخال نظام التقويم الشامل الذي يعتمد على تقييم مستمر يشمل الاختبارات الشهرية والفصلية بدلاً من الاعتماد الكامل على امتحان نهاية العام.

تغيير نظام الامتحانات: تم استبدال نظام الامتحانات التقليدية بنظام امتحانات تعتمد على الفهم والتفكير النقدي، مما يقلل من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

2. نظام البوكليت:

البوكليت: تم إدخال نظام "البوكليت" لتقليل الغش وضمان أمان الامتحانات. هذا النظام يتضمن دمج الأسئلة والإجابات في كراسة واحدة، مما يجعل من الصعب على الطلاب الغش.

3. تطوير المناهج الدراسية:

مراجعة المناهج: تم تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على المهارات التطبيقية والبحثية.



المحتوى الرقمي: إدخال المحتوى الرقمي والوسائط المتعددة في المناهج لزيادة التفاعل وتعزيز الفهم.

4. المدارس التكنولوجية والفنية:

مدارس STEM: إدخال مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) لتقديم تعليم متخصص في المجالات العلمية والتقنية.



تعليم فني متقدم: تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ليواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من فرص الطلاب في الحصول على وظائف في الصناعات التقنية.

5. الاختبارات الإلكترونية:

التحول الرقمي: تم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لزيادة الكفاءة وتقليل التلاعب، مع توفير منصات تعليمية إلكترونية للطلاب.

6. التدريب والتطوير المهني للمعلمين:

تدريب المعلمين: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين لتعريفهم بأساليب التدريس الحديثة وأدوات التقييم الجديدة.

7. تطوير البنية التحتية:

التحسينات في المدارس: تحسين البنية التحتية للمدارس بما في ذلك تطوير المرافق التكنولوجية والفصول الدراسية.

8. التوجه نحو التعليم المدمج:

التعليم المدمج: الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الرقمي لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب المتنوعة.

9. الاختبارات الموحدة:

الاختبارات الموحدة: إدخال اختبارات موحدة لتقليل الفجوة بين المدارس وضمان مستوى تعليم عادل لجميع الطلاب.

تسعى هذه التغييرات إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل تحسين جودة التعليم، تقليل الفجوة التعليمية، وتجهيز الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل والتحديات المستقبلية.

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