تعليم النواب تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة

قرارات وزير التربية والتعليم .. أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة تعد مقبولة ولفتت إلي أن قرارات وزير التربية والتعليم لا تحتاج للعرض علي مجلس النواب لإصدار تشريع لتعديل الثانوية العامة.



قرارات وزير التربية والتعليم

وأضافت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الموجز” إن وزير التربية والتعليم لا يحتاج للحصول علي موافقة البرلمان علي قراراته الأخيرة الخاصة بغيير المواد والمناهج فهي من اختصاص الوزارة وأن تعديل نظام الثانوية العامة هو ما يحتاج لموافقة مجلس النواب.

واستطردت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن النشرة الخاصة بقرارات وزير التربية والتعليم بشأن مواد الثانوية العامة بالفعل وصلت إلي المدارس وسوف تطبق بداية من العام الدراسي الجديد



وزير التربية والتعليم

وعن زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين إلي 50 جنيها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن هو قرار صائب مشيرة إلي أن مقابل الحصة ارتفع من 30 جنيها إلي 50 جنيها وهو يتماشي مع الوضع الاقتصادي لمصر اليوم معربه عن أملها في الوصل إلي زيادات جديدة

جيهان البيومي

وتعليقا علي ما أثير علي نظام المسارات الذي أعلنه رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق إن المعلومات عن النظام الجديد قليلة ولكن بعض المعلومات تقول إن النظام كان سيكون علي غرار النظام الامريكي حيث من حق الطالب أن يختار المواد التي يدرسها وعدد مرات الامتحان واختيار الكلية التي يرغب في الانضمام إليها

جدير بالذكر أن تطوير الثانوية العامة في مصر يمثل تحديات وفرصاً كبيرة نظراً لأهميتها في نظام التعليم المصري وتأثيرها على مستقبل الطلاب والتنمية الوطنية بشكل عام. هنا بعض الجوانب الرئيسية التي يمكن التركيز عليها لتطوير الثانوية العامة في مصر:

تحديث المناهج الدراسية: تحديث المناهج ليكونوا أكثر شمولاً وتنوعاً، مع التأكيد على الجوانب العلمية والتطبيقية لتجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير.

تطوير أساليب التدريس والتقويم: تعزيز استخدام أساليب تدريس حديثة مثل التعلم النشط والتقييم التشخيصي لضمان فهم أعمق وتطبيق أفضل للمعارف.

تحسين بنية التحتية التعليمية: توفير مرافق دراسية متطورة ومجهزة بالتكنولوجيا الحديثة لدعم العملية التعليمية والتعلم النشط.

تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم: تقديم برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحسين كفاءتهم التعليمية وتعزيز مهاراتهم في التفاعل مع الطلاب وتوجيههم.



تعزيز التوجيه الأكاديمي والمهني: توفير خدمات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم التعليمية والمهنية بناءً على ميولهم وقدراتهم.



التركيز على التعلم القائم على المشروعات: تعزيز التعلم القائم على المشاريع والتعلم العملي لربط المعرفة بالتطبيقات العملية الحقيقية.

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