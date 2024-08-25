تعرف علي كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2024

تنشر “الموجز” تقريرا بشأن خطوات الحصول على نتيجة الالتحاق في كلية الشرطة لعام 2024 ومعرفة الأسماء المقبولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: يمكنك زيارة موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.

اختيار خدمات أكاديمية الشرطة: بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار "خدمات أكاديمية الشرطة" أو ما يماثله في القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية: ستحتاج إلى إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي للمتقدم ورقم الملف الخاص به.

الضغط على زر "استعلام": بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر "استعلام" للحصول على نتيجة الالتحاق بكلية الشرطة.



كلية الشرطة

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024:

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. لا يجوز أن يكون المتقدم قد صدر ضده أي حكم جنائي.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب أن لا تكون هناك عقوبة مقيدة للحريات بحق المتقدم.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا، وأن يكون طوله لا يقل عن 170 سم.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب اجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي.



شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 .. يجب على المتقدم عدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024:



حسب تصريح سابق أدلي به وزير الداخلية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024 في النصف الأول من يناير 2024، بعد انتهاء كافة الاختبارات المحددة.



ويمكن للمقتديمين إلي كلية الشرطة زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول نتيجة الالتحاق بكلية الشرطة وكل ما يتعلق بالشروط والإجراءات اللازمة.

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