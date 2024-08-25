محافظ مطروح يعلن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 للعام الدراسي 2024-2025، والذي يشمل مجموعة من التعديلات والتحديثات لتلبية احتياجات الطلاب والطاقم التعليمي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 ويأتي بعد تقييم شامل للأماكن الشاغرة في المدارس المختلفة وكذلك دراسة نتائج الطلاب الناجحين والمجموع المطلوب لكل إدارة تعليمية.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

وتشير التقارير إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 حيث شهد تخفيضًا في الحد الأدنى للقبول في العديد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، على سبيل المثال، تم تخفيض الحد الأدنى في إدارة مرسى مطروح إلى 214.5 درجة، بينما بلغ في إدارة سيوة 200 درجة.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأنه تم تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 لمجموع القبول كما يلي:

إدارة مرسى مطروح: 214.5 درجة (202 درجة لطلاب الخدمات).

إدارة البنجر: 212 درجة (170 درجة لطلاب الخدمات).

إدارة العلمين: 178 درجة (162 درجة لطلاب الخدمات).

إدارة النجيلة: 165 درجة (156 درجة لطلاب الخدمات).

إدارة الضبعة: 180 درجة.

إدارة سيوة: 200 درجة.

إدارة الحمام: 200 درجة (185 درجة لطلاب الخدمات).

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024

تنسيق التعليم الفني

التعليم الزراعي:

مدرسة مطروح الزراعية: 200 درجة (بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية).

مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر: 150 درجة.

مدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة: 140 درجة.

مدرسة سيوة الزراعية: 140 درجة.

مدرسة برانى الزراعية: 165 درجة.

التعليم الصناعي

مدرسة مطروح الصناعية بنين: 180 درجة لفصل البترول، 165 درجة للبنين، و120 درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية.

مدرسة مطروح الصناعية بنات: 155 درجة.\

مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية: 145 درجة.\

مدرسة النجيلة البحرية: 145 درجة (لطلاب إدارة النجيلة فقط).

مدرسة برانى الصناعية بنين: 145 درجة.

مدرسة سيوة الصناعية: 150 درجة.

مدرسة الضبعة الصناعية بنين: 145 درجة، بنات: 145 درجة.

الفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين: 145 درجة.

الفصول الملحقة بمدرسة معاذ بن جبل: 140 درجة (لطلاب إدارة العلمين).

الفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام: 160 درجة للبنين، 165 درجة للبنات.



التعليم التجاري والفندقي:

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة: 158 درجة للبنين، 145 درجة للبنات.

مدرسة مطروح التجارية بنات: 160 درجة.

مدرسة مطروح التجارية بنين: 143 درجة.

مدرسة الضبعة التجارية بنات: 140 درجة.

مدرسة الضبعة التجارية بنين: 142 درجة.

مدرسة الحمام التجارية بنات: 155 درجة.

مدرسة الحمام التجارية بنين: 142 درجة.

مدرسة برانى التجارية المشتركة: 143 درجة.

مدرسة السلوم التجارية المشتركة: 140 درجة.

مدرسة سيوة التجارية المشتركة: 143 درجة.



فصول الخدمات

مدرسة مطروح الصناعية بنين: تخصص فني بترول 160 درجة، تركيبات ومعدات كهربائية 155 درجة، تبريد وتكييف 150 درجة، الكترونيات وحاسبات 148 درجة، سيارات ونجارة أثاث 145 درجة، تشكيل ولحام - تشغيل المعادن 145 درجة.

مدرسة مطروح الزخرفية بنين: تخصص شبكات مياه وأعمال صحية 140 درجة.

مدرسة مطروح التجارية بنات: تخصص عام 140 درجة.

مدرسة مطروح التجارية بنين: 140 درجة.

مدرسة الضبعة الصناعية بنين: تخصص تركيبات ومعدات كهربائية 140 درجة.

مدرسة الضبعة التجارية بنين: تخصص عام 140 درجة.\

مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بالحمام: تخصص تركيبات ومعدات كهربائية 140 درجة.

مدرسة الحمام التجارية بنين: تخصص عام 140 درجة.

مدرسة الحمام التجارية بنات: تخصص عام 140 درجة.

مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بقطاع البنجر: تخصص حاصلات بستانية 140 درجة.

الفصول الملحقة بمدرسة تل العيس الصناعية بإدارة العلمين: تخصص تركيبات ومعدات كهربائية 140 درجة، تخصص تبريد وتكييف 140 درجة.

الفصول الملحقة بمدرسة تل العيس الصناعية بإدارة العلمين: تخصص تركيبات ومعدات كهربائية 140 درجة، تخصص تبريد وتكييف 140 درجة. مدرسة برانى التجارية المشتركة بإدارة برانى: تخصص عام 140 درجة.

الفصول الملحقة بمدرسة النجيلة البحرية الصناعية بإدارة النجيلة: تخصص شبكات مياه 140 درجة.

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