تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2024 المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر أماكن شاغرة في كليات حاسبات ومعلومات لطلاب شعبة علمي رياضة ضمن تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024، وتعتبر هذه الكليات بديلاً مميزًا لكلية الهندسة، حيث تضم أقسامًا متخصصة وتوفر فرص عمل متعددة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2024

أماكن وتنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2024 لطلاب علمي رياضة

أوضحت وزارة التعليم العالي أن كليات حاسبات ومعلومات في مختلف الجامعات الحكومية متاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية من التنسيق، وجاءت مؤشرات القبول بناءً على نتائج تنسيق العام الماضي كالتالي:

جامعة السويس: الحد الأدنى للقبول 336.5 درجة.

جامعة العريش: 334 درجة.

جامعة الإسكندرية: 341 درجة.

جامعة سوهاج: 331.5 درجة.

جامعة دمنهور بالنوبارية: 346 درجة.

جامعة طنطا: 339 درجة.

جامعة السادات: 335.5 درجة.

جامعة قنا: 331 درجة.

جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة: 335 درجة.

جامعة بني سويف: 332.5 درجة.

جامعة المنيا: 332 درجة.

جامعة الأقصر: 330.5 درجة.

جامعة حلوان: 341 درجة.

جامعة الفيوم: 334 درجة.

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 338.5 درجة.

جامعة أسيوط: 331 درجة.

جامعة المنوفية بشبين الكوم: 336.5 درجة.

جامعة بنها: 338 درجة.

جامعة كفر الشيخ: 338.5 درجة.

أماكن وتنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2024

أماكن وتنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2024 لطلاب علمي علوم: كما تشمل المرحلة الثانية من التنسيق أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم في كليات حاسبات ومعلومات، وجاءت مؤشرات القبول كالتالي:

جامعة حلوان: 360 درجة.

جامعة مطروح: 356.5 درجة.

جامعة بنها: 359 درجة.

جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة: 357.5 درجة.

جامعة العريش: 357.5 درجة.

جامعة السادات: 357 درجة.

جامعة دمنهور بالنوبارية: 364 درجة.

جامعة طنطا: 360 درجة.

جامعة الإسكندرية: 360 درجة.

جامعة دمياط: 361 درجة.

جامعة بني سويف: 360.5 درجة.

جامعة الفيوم: 358.5 درجة.

جامعة كفر الشيخ: 364 درجة.

جامعة المنوفية بشبين الكوم: 357.5 درجة.

جامعة القاهرة: 360.5 درجة.

جامعة الزقازيق: 361 درجة.

جامعة السويس: 358 درجة.

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 360 درجة.

جامعة المنصورة: 362 درجة.

جامعة عين شمس: 359 درجة.

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