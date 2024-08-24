اعرف حالا الموعد الرسمي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. تفاصيل

تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. نتيجة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2024 ، ارتفعت اهتمامات الطلاب بالحصول على نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2024.



تنسيق الكليات والجامعات

من المتوقع وفقا لما صرخ به مصدر لـ “الموجز” أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال 72 ساعة من إغلاق الفترة التي استمرت لمدة خمسة أيام، والتي بدأت يوم الثلاثاء وتنتهي يوم السبت، الموافق 24 أغسطس 2024.

للوصول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024، يُمكن لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث سيتم نشر النتيجة بمجرد إعلانها. يجب على الطلاب التأكد من استخدام الرقم السري الخاص بهم واتباع الخطوات المحددة للتسجيل وتقديم الرغبات بالترتيب المناسب.



خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني:

1- خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني .. تبدأ الخطوة الأولى بالدخول على موقع الحكومة الإلكترونية المحدد لتنسيق الجامعات.



2- خطواتخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني .. ثم إدخال الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.



3- خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني .. التأكد من صحة المعلومات والضغط على التالي.



4- خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني .. ويليها إدخال رغبات الطالب بالترتيب الذي يراه.



5-خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني .. وبعد انتهاء التسجيل يتم الضغط على حفظ للتأكد من تسجيل الرغبات.

من المتوقع أيضًا فتح باب تقليل الاغتراب 2024 بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، ليتمكن الطلاب من التحويل بين الكليات وفقًا للرغبات المحددة وشروط النطاق الجغرافي المحدد.

وإليكم شروط تقليل الاغتراب 2024

ننشر شروط تقليل الاغتراب 2024 التي يجب علي الطالب اتباعها، كالتالى:

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل يكون ضمن النطاق الجغرافي (أ).

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل يتم لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. تتم المفاضلة بين الطلاب في تقليل الاغتراب من خلال المجموع النهائي.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل يتم إلكترونيًا، ولا يوجد تحويل ورقي.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024

1- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2-خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. اضغط على عبارة «خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024».

3- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. اضغط على «تقليل الاغتراب».

4- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

5- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. أدخل رقم الجلوس والرقم السري

6- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. ادخل على عبارة «اختيار قائمة جديدة».

7- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. اضغط على «تقليل الاغتراب».

8-خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024 .. اختر الكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في التحويل إليه.

9- خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024.. اطبع ورقة التحويل.

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