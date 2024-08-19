تعرف على موعد وخطوات تحويلات تقليل الاغتراب 2024

تقليل الاغتراب 2024 .. بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، يترقب الطلاب موعد بدء تقليل الاغتراب 2024، والذي يُعتبر من أهم اهتماماتهم في هذه الفترة. يُتوقع أن يُفتح باب تقليل الاغتراب بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، التي تبدأ عملية التسجيل فيها الأسبوع المقبل.

وتنشر “الموجز” تقرير بخصوص خطوات تقليل الاغتراب 2024

تفاصيل تقليل الاغتراب 2024

موعد بدء التقديم:

سيفتح باب التقديم على تقليل الاغتراب 2024 بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.



سيتم فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأحد.

فتح باب تقليل الاغتراب:

سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، على أن تُعلن النتيجة وفقًا للنسبة المُقررة، وهي 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها.



التحويل سيكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) ويسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي.



بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب مرة أخرى.



شروط تقليل الاغتراب 2024



التحويل ضمن النطاق الجغرافي (أ): يجب أن يكون التحويل ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

لمرة واحدة فقط: لا يُسمح بالتحويل ثلاثي.

المفاضلة بالمجموع النهائي: سيتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على المجموع النهائي.

التحويل إلكترونيًا: يتم التحويل عبر الإنترنت، ولا توجد عملية تحويل ورقية.

فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة: بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.



خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024



الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار «خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024».

اختيار «تقليل الاغتراب».

تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

اختيار «اختيار قائمة جديدة».

الضغط على «تقليل الاغتراب».

اختيار الكلية أو المعهد المرغوب التحويل إليه.

طباعة ورقة التحويل.

للتفاصيل الدقيقة وموعد تقليل الاغتراب، يرجى متابعة الموقع الرسمي للتنسيق والتحديثات من وزارة التعليم العالي.



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إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لجميع الشعب