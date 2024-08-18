الآن تفاصيل نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024.. برقم الجلوس

الآن تفاصيل نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024، وقد تم استقبال رغبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 16 أغسطس 2024.

تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في الجامعات في المرحلة الأولى كالتالي:

الشعبة العلمية : 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، وتقدم 26,349 طالبًا.

: 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، وتقدم 26,349 طالبًا. الشعبة الهندسية : 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، وتقدم 16,100 طالبًا.

: 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، وتقدم 16,100 طالبًا. الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، وتقدم 74,015 طالبًا.

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الأولى 116,464 طالبًا، منهم تم قبول 114,462 طالبًا، فيما لم يتقدم 2002 طالب برغباتهم.

توزيع الطلاب في المرحلة الأولى

كليات جامعية للشعبة العلمية : 41,938 طالبًا.

: 41,938 طالبًا. كليات جامعية للشعبة الأدبية : 71,867 طالبًا.

: 71,867 طالبًا. معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية : 391 طالبًا.

: 391 طالبًا. معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية : 255 طالبًا.

: 255 طالبًا. عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم: 11 طالبًا.

المرحلة الثانية من التنسيق

ستبدأ المرحلة الثانية من التنسيق في الفترة من 20 أغسطس إلى 24 أغسطس 2024، مع تحديد الحد الأدنى كالتالي:

الشعبة العلمية : 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، بمتوقع تسجيل 286,088 طالبًا.

: 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، بمتوقع تسجيل 286,088 طالبًا. الشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%، بمتوقع تسجيل 66,969 طالبًا.

إجراءات التنسيق للقبول في الجامعات 2024

تم الالتزام بترشيحات الطلاب بناءً على رغباتهم المسجلة، مع توزيع 114,462 طالبًا على الكليات خلال المرحلة الأولى. يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، وسيتم إرسال كشوف الترشيحات للكليات بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

خطوات الحصول على نتيجة التنسيق

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق وطباعتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تقليل الاغتراب 2024

سيتم الإعلان عن رابط تسجيل تقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق. يُفتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب لمدة 48 ساعة، وفقًا لشروط المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل:

بين الكليات الجامعية : التحويل يتم إلكترونيًا لمرة واحدة فقط وفقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.

: التحويل يتم إلكترونيًا لمرة واحدة فقط وفقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي. بين المعاهد العليا والمتوسطة: التحويل إلكتروني فقط وفقًا للحد الأدنى والطاقة الاستيعابية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني بإدخال بياناتهم، ثم طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها إلى الكلية المقبولين بها.

اقرأ أيضا:

%79 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية (رسميًا)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ٩٣% للطب والأسنان ٩٢% والصيدلة ٩١% والهندسة ٨٨%

