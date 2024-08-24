نتيجة التظلمات برقم الجلوس للثانوية العامة الدور الأول 2024.. يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي واولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام 2024، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات التظلمات على نتائج المواد التي صدرت في بداية أغسطس الجاري. ومن المتوقع أن يكون الاستعلام عن نتائج التظلمات متاحًا قريبًا، بعد إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نماذج الإجابة الخاصة بالمواد التي تم تقديم تظلمات بشأنها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يتوفر من خلال الرابط هنا.

للاستعلام، يجب على الطلاب تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، ثم إدخال رقم الجلوس للحصول على تفاصيل نتيجة التظلم.

تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024 وتفاصيل امتحانات الدور الثاني

في سياق آخر، يبدأ طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات الدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس 2024، ويستمر جدول الامتحانات كما يلي:

-السبت 24 أغسطس 2024:

امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة التربية الدينية



-الأحد الموافق 25 أغسطس 2024:امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

امتحان مادة التربية الوطنية



-الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى



-الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024:

امتحان مادة الاقتصاد

امتحان مادة الإحصاء



-الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024:

امتحان مادة الفيزياء

امتحان مادة التاريخ



-الخميس الموافق 29 أغسطس 2024:

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية



-السبت الموافق 31 أغسطس 2024:

امتحان مادة الكيمياء

امتحان مادة الجغرافيا



-الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024:

امتحان مادة الديناميكا



-الاثنين 2 سبتمبر 2024:

امتحان مادة الجيولوجيا

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

امتحان مادة التفاضل والتكامل



-الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024:

امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

امتحان مادة الاستاتيكا

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