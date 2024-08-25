لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة الآن

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة تعد هذه المرحلة فرصة مهمة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات في المرحلتين الأولى والثانية، حيث يمكنهم اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة لطلاب الثانوية العامة حيث تشمل الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في الشعبة الأدبية مجموعة واسعة من التخصصات، تتنوع بين كليات التربية، الآداب، والتربية الرياضية.

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة

في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2024 أدبي المتاحة حيث تتاح مجموعة من الكليات المتنوعة التي تلبي احتياجات الطلاب الحاصلين على مجموع 50% أو أكثر، تشمل الكليات المتاحة ما يلي:

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 التربية: تتضمن كلية تربية تعليم ابتدائي في العريش، الوادي الجديد، أسوان، ومطروح، بالإضافة إلى كليات تربية طفولة في العريش، أسوان، وجنوب الوادي بالغردقة.

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 التربية الرياضية: تشمل كلية تربية رياضية «بنات» في الإسكندرية، الزقازيق، جنوب الوادي، حلوان بالجزيرة، سوهاج، طنطا، قناة السويس بالإسماعيلية، كفر الشيخ، ومدينة السادات. وكذلك كلية تربية رياضية «بنين» في الزقازيق.

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 التربية النوعية: تضم كلية تربية نوعية فنية في طنطا، عين شمس، كفر الشيخ، ومطروح، إلى جانب كليات تربية نوعية موسيقية في الإسكندرية، الزقازيق، القاهرة، المنصورة، سوهاج، طنطا، عين شمس، وكفر الشيخ.

تتوفر مجموعة من المعاهد العليا التي تقبل من 50%، مثل معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال.

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 المتاحة

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 معهد الألسن العالي بمدينة نصر نظم المعلومات الإدارية، إدارة، محاسبة، تجارة خارجية

كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية، معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، ومعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية إدارة أعمال، محاسبة.

يشمل التنسيق معاهد أخرى مثل معهد أكتوبر العالي للاقتصاد، معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة، ومعهد الألسن العالي شعبة السياحة والفنادق بمدينة نصر.

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