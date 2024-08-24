مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبةة العلمية والأدبية

مع اقتراب مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 تزداد حالة الترقب بين طلاب الثانوية العامة هذه المرحلة تُعتبر الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل السابقة، حيث يسعون للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة بما يتوافق مع مجاميعهم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 حيث تُعد هذه المرحلة محطة مهمة للطلاب الحاصلين على درجات أقل، ويعكس التنسيق توقعات القبول في الكليات والمعاهد التي ما زالت تتوفر فيها أماكن شاغرة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تفاصيل مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

من المتوقع أن تبدأ مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بعد إعلان نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وتشمل هذه المرحلة الطلاب الذين لم يشاركوا في المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي

يتوقع أن يكون هناك انخفاض في الحد الأدنى بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي لطلاب الشعبة الأدبية بمقدار 8 درجات مقارنة بالعام الماضي، هذا يعني أن الفرص ستكون متاحة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات في المراحل السابقة وهي كالتالي:

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

المعهد العالي للحاسب والإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق رأس سدر

معهد طيبة العالي لتسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم

المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المعهد العالي للتسويق شعبة محاسبة تجمع أول\

المعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

قسم الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية

معهد عالي القاهرة للترجمة شعبة علوم إدارية مقطم

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي رياضة

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة محاسبة

المعهد الفني التجاري بدمياط

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

معهد الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

المعهد العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

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