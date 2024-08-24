وزارة التربية والتعليم تعلن ضبط 4 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم تقرير غرفة العمليات بشأن أول أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 202-2024، والتي انطلقت صباح اليوم حيث أجرى طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ عددهم 12,544 طالبًا وطالبة وفي الفترة الثانية، أجرى 2,628 طالبًا وطالبة امتحان التربية الدينية، ويستعرض “الموجز” كافة تفاصيل التقرير.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية رصدت 4 حالات غش أثناء امتحان مادة اللغة العربية، تضمنت الحالات ضبط طالبة في إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة وأخرى في إدارة أبو تشت التعليمية بمحافظة قنا، حيث كان بحوزتهما هواتف محمولة استخدمتاها في الغش الإلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة

ضبط حالات غش خلال امتحان اللغة العربية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضبط طالب آخر في إدارة أبو تشت بمحافظة قنا أثناء استخدامه سماعة أذن للغش، وطالبة أخرى في إدارة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لحيازتها هاتفًا محمولًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط طالب في محافظة قنا خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة التربية الدينية.

ولفتت إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المعنيين، وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020 المتعلق بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تجنب استخدام أي وسائل غش

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بتجنب استخدام أي وسائل غش، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات تحدث أثناء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أجروا امتحان التربية الدينية لعدد طالب واحد، بينما خضع طالب واحد من مدارس المكفوفين لامتحان اللغة العربية “الورقة الأولى” في الدور الثاني.

امتحانات الثانوية العامة

متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني

حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحانات، وتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان الامتحانات في كافة المحافظات.

وأكد على متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني بدءًا من طباعة الأسئلة وحتى نقلها إلى مراكز التوزيع ثم إلى لجان الامتحان والنظام والمراقبة.

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