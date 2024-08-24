تأجيل موعد بداية الدراسة بالمدارس الحكومية 2024.. بيان هام من الحكومة

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية، ولكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً اليوم، السبت، أكد فيه أن وزارة التربية والتعليم قد نفت صحة الأخبار المتداولة عن تأجيل الدراسة، كما أوضح البيان أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بتأجيل بدء الدراسة، وأن كافة المدارس الحكومية ستبدأ الفصل الدراسي الأول في موعده المقرر.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، سيبدأ العام الدراسي يوم السبت 21 سبتمبر 2024. وأكدت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024

نهاية الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025

بداية إجازة نصف العام: السبت 25 يناير 2025

نهاية إجازة نصف العام: الخميس 6 فبراير 2025

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 24 مايو 2025

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 31 مايو 2025

بداية امتحانات الثانوية العامة: السبت 14 يونيو 2025



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن المدارس الدولية ستبدأ العام الدراسي الجديد يوم 8 سبتمبر 2024. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، والتأكد من صحتها من المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة.

للتبليغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب (01155508688 - 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، المتاحين على مدار الساعة.

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