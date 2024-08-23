تعرف علي مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. يترقب الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثانية.



وتنشر "الموجز" الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 :



للشعبة العلمية:

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 :





الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. خدمة اجتماعية : قد تقبل بنسبة 56.35%.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 حقوق (انتساب موجه) .. النسبة المتوقعة غير محددة.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 آداب (انتساب موجه) .. من 60% إلى 61%.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. تربية فنية: قد تصل النسبة إلى 55%.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. تربية رياضية (بنين وبنات): حوالي 50%.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. تربية نوعية: حوالي 50%.

الكليات المتوقعة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. معهد فني صحي ومعهد فني تمريض: نسبة القبول المتوقعة حوالي 54%.



للشعبة الأدبية:

الكليات والمعاهد المتاحة :



تربية رياضية

معهد فني تجاري

تربية نوعية موسيقية (دمياط)

بعض كليات التربية



مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 :



تنسيق المرحلة الثالثة في العام الحالي قد يختلف عن الأعوام السابقة بسبب نسب النجاح وأعداد الطلاب.



الكليات المتوقعة: تربية رياضية، فنون تطبيقية، معاهد فنية، وبعض كليات التربية.



تنسيق المرحلة الثانية 2024 :



موعد التسجيل: من 20 أغسطس إلى 24 أغسطس 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



الحد الأدنى للشعبة العلمية: 265 درجة (64.63%).



الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة (56.09%).



إجمالي عدد الطلاب: 286088 للشعبة العلمية، 66969 للشعبة الأدبية.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ترتيب رغباتك مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات هو عملية ترتيب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وفقًا لدرجاتهم لتحديد أماكنهم في الكليات والمعاهد المختلفة. يُعقد تنسيق الجامعات عبر عدة مراحل لتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية المتاحة بناءً على مجموعهم واهتماماتهم الأكاديمية.

مواعيد تسجيل رغبات التنسيق:



المرحلة الأولى: تبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، ويستمر عادة لمدة خمسة أيام.



تبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، ويستمر عادة لمدة خمسة أيام. المرحلة الثانية: تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر أيضاً لعدة أيام.



تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر أيضاً لعدة أيام. المرحلة الثالثة: تفتح بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وتتيح الفرصة للطلاب الذين لم يلتحقوا بالكليات بعد.

خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: الدخول على الموقع الرسمي www.tansik.digital.gov.eg.





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