«تنسيق الجامعات».. الكشف عن موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب 2024

يواصل الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات 2024 والمعاهد استقبال رغبات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2024، كما يتسائل الطلاب عن موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2024 وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وكان المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2024 بدأت من يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا السبت، حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب للعام 2024 ستبدأ فور إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معًا، وسيتم الإعلان عن النتائج في حدود النسبة المُقررة للتحويل، وهي 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها.

وأوضحت الوزارة أن التحويل سيكون ضمن إطار المنطقة الجغرافية (أ) ووفقًا للقواعد المُحددة، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد ما يُعرف بالتحويل الثلاثي، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات للطلاب المنتمين لهذه المرحلة، وستُطبق نفس القواعد والإجراءات المعمول بها في المرحلتين السابقتين.

تحويلات تقليل الاغتراب 2024

تشير هذه الإجراءات إلى حرص وزارة التعليم العالي على تنظيم عملية التنسيق بشكل يضمن توزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد بما يتناسب مع رغباتهم والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة تعليمية، مع توفير فرصة للطلاب لتقليل الاغتراب والالتحاق بالمؤسسات الأقرب جغرافيًا لمحل إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن بين رغبات الطلاب وقدرة الجامعات والمعاهد على استيعابهم، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية والجغرافية التي تضمن تحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب في الحصول على التعليم العالي في مصر.

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