لطلاب الثانوية العامة.. التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024

يُعد التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 جزءًا أساسيًا من عملية اختيار الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث تحدد وزارة التعليم العالي هذه القواعد لضمان التوازن بين تلبية احتياجات الطلاب المحلية وتوزيعهم على الجامعات بطريقة عادلة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة حيث يتم تصنيف الجامعات إلى مجموعات جغرافية، ويجب على الطلاب ترتيب رغباتهم وفقًا لهذه المجموعات، مما يسهم في تحقيق توزيع متوازن بين الجامعات المختلفة.

التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024

التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024

يتيح ا التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة اختيار كلياتهم بناءً على قربها من إدارتهم التعليمية خاصة مع تسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية.

يُطلب من الطلاب اختيار جميع الكليات الممكنة في المجموعة (أ) الأقرب لمكان إقامتهم قبل الانتقال إلى المجموعة (ب)، ثم إلى المجموعة (ج). يساعد هذا النظام في تسهيل وصول الطلاب إلى الجامعات الأقرب إليهم وتقليل الأعباء المترتبة على التنقل لمسافات طويلة وهب كالتالي:

التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظات القاهرة والجيزة:

المجموعة (أ): القاهرة، عين شمس، حلوان

المجموعة (ب): بنها، الفيوم، المنوفية



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة القليوبية:

المجموعة (أ): بنها، عين شمس

المجموعة (ب): طنطا، المنوفية، الزقازيق



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الشرقية:

المجموعة (أ): الزقازيق، عين شمس، قناة السويس

المجموعة (ب): بنها، المنصورة، بورسعيد، السويس



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024

التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الدقهلية:

المجموعة (أ): المنصورة، الزقازيق، بورسعيد

المجموعة (ب): دمياط، طنطا، كفر الشيخ، بنها، المنوفية



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة دمياط:

المجموعة (أ): جامعة دمياط

المجموعة (ب): المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، بورسعيد، الزقازيق

التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الغربية:

المجموعة (أ): طنطا، المنصورة، الزقازيق

المجموعة (ب): كفر الشيخ، المنوفية، بنها



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة المنوفية:

المجموعة (أ): المنوفية، السادات، بنها

المجموعة (ب): طنطا، كفر الشيخ، الزقازيق، السادات



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024محافظة الإسكندرية:

المجموعة (أ): الإسكندرية

المجموعة (ب): طنطا، دمنهور، كفر الشيخ



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة مطروح:

المجموعة (أ): مطروح

المجموعة (ب): دمنهور، كفر الشيخ، الإسكندرية



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة البحيرة:

المجموعة (أ): دمنهور، طنطا، السادات، الإسكندرية

المجموعة (ب): طنطا، كفر الشيخ، الإسكندرية، المنوفية



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة كفر الشيخ:

المجموعة (أ): كفر الشيخ، الإسكندرية

المجموعة (ب): طنطا، المنصورة، دمنهور، دمياط



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الإسماعيلية:

المجموعة (أ): قناة السويس، السويس، بورسعيد

المجموعة (ب): الزقازيق، بنها، المنصورة



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة بورسعيد:

المجموعة (أ): بورسعيد، قناة السويس

المجموعة (ب): المنصورة، السويس، دمياط



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة السويس:

المجموعة (أ): السويس، قناة السويس

المجموعة (ب): عين شمس، بورسعيد، بنها، الزقازيق



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الفيوم:

المجموعة (أ): الفيوم

المجموعة (ب): بني سويف، حلوان، المنيا



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة بني سويف:

المجموعة (أ): بني سويف

المجموعة (ب): الفيوم، حلوان، المنيا، أسيوط



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة المنيا:

المجموعة (أ): المنيا

المجموعة (ب): بني سويف، أسيوط، الفيوم



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة أسيوط:

المجموعة (أ): أسيوط

المجموعة (ب): المنيا، سوهاج، جنوب الوادي، بني سويف، الأقصر



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة سوهاج:

المجموعة (أ): سوهاج، جنوب الوادي

المجموعة (ب): المنيا، أسوان، أسيوط، الأقصر

محافظة قنا:

المجموعة (أ): جنوب الوادي، الأقصر

المجموعة (ب): سوهاج، أسيوط، المنيا، أسوان



التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات 2024 محافظة الأقصر:

المجموعة (أ): الأقصر، جنوب الوادي

المجموعة (ب): سوهاج، أسيوط، المنيا، أسوان

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