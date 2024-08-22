اعرف آخر موعد للسداد.. تفاصيل مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025

يتزايد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة تفاصيل مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 ويعد تحديد المصروفات جزءًا أساسيًا من التخطيط والاستعداد لبداية الدراسة، حيث يسعى الأهالي لضمان توفير كل ما يحتاجه أبناؤهم من مواد تعليمية وخدمات مدرسية دون مواجهة أي أعباء مالية غير متوقعة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 حيث تتفاوت مصروفات المدارس الحكومية بناءً على المرحلة التعليمية، مع وجود استثناءات وحالات إعفاء لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، مما يتيح لهم الحصول على تخفيضات كبيرة.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف الأول الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف الثاني الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف الثالث الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف الرابع الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف الخامس الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025 الصف السادس الابتدائي تبلغ 312 جنيهًا.

الصف الأول الإعدادي: 212 جنيهًا.

الصف الثاني الإعدادي: 212 جنيهًا.

الصف الثالث الإعدادي: 212 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي: 527 جنيهًا.

الصف الثاني الثانوي: 527 جنيهًا.

الصف الثالث الثانوي: 527 جنيهًا.

آخر موعد لسداد مصروفات المدارس الحكومية 2025

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي عن الموعد النهائي لسداد مصروفات المدارس الحكومية 2025 حتى الآن، عادةً، يُفضل السداد قبل بدء العام الدراسي لضمان إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل واستلام الكتب الدراسية.

مصاريف المدارس الحكومية 2024-2025

طريقة سداد مصاريف المدارس الحكومية 2025

يمكن لأولياء الأمور سداد مصاريف المدارس الحكومية 2025 عبر عدة طرق ميسرة حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تشمل هذه الطرق:

مكاتب البريد: يمكن السداد من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة الميلاد المميكنة، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

منافذ التحصيل الإلكتروني: توفر الوزارة إمكانية السداد من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها، مثل "فوري"، "آمان"، و"مصاري"، وغيرها. يتم السداد عبر أكواد دفع محددة خاصة بالمصروفات المدرسية.

تسليم الإيصالات: بعد إتمام عملية السداد، يجب على ولي الأمر تسليم إيصال الدفع وصورتين منه إلى المدرسة التي يتبعها الطالب لإتمام الإجراءات اللازمة

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