تنسيق الجامعات 2024 .. تعرف علي موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات

إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطوات تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024 - 2025، مشيرة إلى أن كشوف الترشيحات النهائية للكليات سيتم إرسالها بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وتقدم “الموجز” للقرأء أبرز التفاصيل :

تفاصيل تنسيق الجامعات المرحلة الأولى :

عدد الطلاب المُوزعين: 114,462 طالبًا.

المرحلة: المرحلة الأولى.

تفاصيل تنسيق الجامعات المرحلة الثانية :

الفترة: تبدأ من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 وتنتهي يوم السبت 24 أغسطس 2024.

موقع التنسيق الإلكتروني: موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية:

الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية .. للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر، أي بنسبة 64.63%.



عدد الطلاب: 286,088.

الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية .. للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر، أي بنسبة 56.09%.

عدد الطلاب: 66,969.

إجمالي عدد الطلاب: 353,057.

هذه الخطوات تأتي ضمن إطار التنظيم الجديد لتنسيق الجامعات، والذي يهدف إلى ضمان توزيع الطلاب وفقًا لمعدلات النجاح والحدود الدنيا المحددة، بالإضافة إلى تسهيل عملية التحويلات وتقليل الاغتراب.

تنسيق الجامعات

جدير بالذكر أن تنسيق الجامعات هو عملية تنظيم وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها على الكليات والجامعات المختلفة في مصر وفقًا لنتائجهم الدراسية. هذه العملية تساهم في تحديد المسارات الأكاديمية للطلاب بناءً على درجاتهم وأولوياتهم.

أهم جوانب عملية التنسيق في الجامعات المصرية:

التنسيق الإلكتروني:

موقع التنسيق: يتم التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم وتحديث بياناتهم.

مراحل التنسيق:

المرحلة الأولى: تستقبل الطلاب ذوي الدرجات العليا وتقوم بتوزيعهم على الكليات المتاحة بناءً على الحد الأدنى المحدد.

المرحلة الثانية: مخصصة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى، ويتم توزيعهم على كليات أقل تنافسية حسب الدرجات.

مرحلة التحويلات: تشمل تقليل الاغتراب أو التحويل من كليات إلى أخرى وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مكتب التنسيق.

الحد الأدنى للقبول:

الشعب العلمية: يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بناءً على متوسط الدرجات في الثانوية العامة.

الشعبة الأدبية: أيضًا يتم تحديد الحد الأدنى بناءً على نتائج الطلاب في هذه الشعبة.

التوزيع الجغرافي:

تقليل الاغتراب: يهدف إلى نقل الطلاب من كليات بعيدة عن محل سكنهم إلى كليات أقرب، ويخضع لعدد من الضوابط والشروط.

التقديم والتسجيل:

الخطوات: يشمل التسجيل على موقع التنسيق، اختيار الرغبات، تأكيد البيانات، ومتابعة نتائج الترشيح.

المواعيد: يتم الإعلان عن مواعيد فتح وغلق التسجيل في كل مرحلة من التنسيق.

الإجراءات بعد الترشيح:

القبول في الكلية: بعد إعلان نتائج الترشيح، يتم قبول الطلاب في الكليات الموزعين عليها، ويبدأون إجراءات التسجيل في الكلية.

التطورات الأخيرة في تنسيق الجامعات:

التحديثات على المنظومة: قد تشمل تحديثات في طرق التقديم والتسجيل، إدخال تقنيات جديدة، أو تغييرات في آلية توزيع الطلاب.

إجراءات جديدة: قد تطرأ تعديلات على قواعد الحد الأدنى للقبول، أو الشروط الخاصة بعملية تقليل الاغتراب، أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر على الطلاب.

الهدف من عملية التنسيق هو ضمان التوزيع العادل للطلاب على الكليات والجامعات وفقًا لمستويات تحصيلهم العلمي وتحقيق التوازن بين الطلب على الكليات المختلفة.

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