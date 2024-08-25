كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024.. تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 تصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد قرار تمديد فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2024 ليوم إضافي، هذا الأمر أثار تساؤلات العديد من طلاب الدبلومات الفنية حول موعد بدء تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات، والمقرر أن يبدأ بعد انتهاء مراحل تنسيق الجامعات 2024 الثانية والثالثة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تمديد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتمديد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني في الدبلومات الفنية ، حيث يتاح للطلاب تسجيل رغباتهم عبر معامل الحاسب الآلي المتوفرة في الجامعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل عبر الحواسيب الشخصية على مدار 24 ساعة. من المقرر إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس، مما يُتيح فرصة إضافية للطلاب لاستكمال وتعديل رغباتهم.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

من المتوقع أن تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 خلال 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل، مما يسمح للطلاب بمعرفة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم بها والاستعداد للخطوات التالية.

تنسيق الدبلومات الفنية

موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2024

سيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024 عقب انتهاء المراحل الثلاث لتنسيق الثانوية العامة 2024، كما هو معتاد في السنوات السابقة. سيتم الإعلان عن المواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوقت المناسب.

كيفية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2024

سيتمكن طلاب الدبلومات الفنية من تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني فور إعلان موعد بدء التنسيق. يمكن الوصول إلى الموقع وتسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي: موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات والمعاهد المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2024

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الاطلاع على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقًا لتخصصاتهم ونظم الدراسة (3 أو 5 سنوات)، بالإضافة إلى الحد الأدنى للقبول بكل منها، بالاستناد إلى تنسيق العام الماضي 2023، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق القبول لكليات ومعاهد الدبلومات الفنية التجارية نظام 3 سنوات وفقًا لتنسيق 2023:

معهد فني صحي الزقازيق: 97.84%

معهد فني صحي طنطا: 97.58%

معهد فني صحي بنها: 97.41%

معهد فني صحي الإسماعيلية: 97.41%

معهد فني صحي إمبابة: 97.24%

معهد فني صحي الإسكندرية: 97.24%

معهد فني صحي جنوب الوادي: 97.24%

معهد فني صحي بني سويف: 97.06%

معهد تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 96.98%

معهد فني صحي أسوان: 96.89%

أمثلة على نسب القبول لكليات التجارة وفقًا لتنسيق 2023:

تجارة دمياط: 95.86%

تجارة المنصورة: 95.68%

تجارة الزقازيق: 95.34%

تجارة بورسعيد: 96.55%

تجارة كفر الشيخ: 96.20%

تجارة انتساب موجه بورسعيد: 96.20%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.03%

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 95.34%

تجارة السويس: 95.34%

تجارة طنطا: 95.17%

أمثلة على نسب القبول للمعاهد الفنية التجارية وفقًا لتنسيق 2023:

الفني التجاري بالروضة: 90.00%

الفني التجاري ببنها: 85.68%

الفني التجاري بدمنهور: 84.65%

الفني التجاري بأسيوط: 83.10%

الفني التجاري بالإسكندرية: 83.10%

الفني التجاري بالمطرية: 81.55%

الفني التجاري بشبرا: 81.30%

الفني التجاري بأسوان: 81.37%

الفني التجاري بطنطا: 80.68%

الفني التجاري بقنا: 79.65%

أمثلة على نسب القبول لبعض المعاهد العليا والمتوسطة وفقًا لتنسيق 2023:

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات: 86.03%

معهد الألسن العالي بمدينة نصر (نظم المعلومات الإدارية): 78.10%

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية: 78.79%

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية (شعبة مالية): 78.62%

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية (شبرا الخيمة): 78.50%

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة (شعبة نظم معلومات): 74.22%

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات: 68.36%

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال (سقارة الهرم): 66.20%

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم: 64.82%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات: 62.75%

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