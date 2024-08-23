نشرة الموجز التعليمية ..مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمعلمين .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

مما يساهم في تحسين جودة التعليم ..

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت زيادة قيمة الحصة للمعلمين ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024



رسميا .. مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة





زيادة قيمة الحصة للمعلمين .. في اجتماعه اليوم، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات المتعلقة بـ “ زيادة قيمة الحصة للمعلمين ” في مصر، وذلك في إطار تحسين ظروف عملهم وزيادة تقدير جهودهم. وجاءت القرارات على النحو التالي:

زيادة قيمة الحصة للمعلمين فوق النصاب القانوني:

تقرر تحديد قيمة الحصة التي يتم تدريسها فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين بمبلغ 50 جنيهًا. يُقصد بالنصاب القانوني عدد الحصص التي يُفترض أن يلتزم بها المعلم بموجب عقده.

زيادة زيادة قيمة الحصة للمعلمين :

تمت الموافقة على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

أهداف زيادة قيمة الحصة للمعلمين :



تحفيز المعلمين: تهدف الزيادة إلى تحفيز المعلمين وتحسين دخلهم، مما يساهم في رفع مستوى الرضا المهني والإنتاجية.



مكافأة الجهود الإضافية: توفير تقدير مالي للمعلمين الذين يقومون بعمل إضافي يتجاوز النصاب المحدد، مما يساهم في تحسين جودة التعليم.



تحسين ظروف العمل: دعم المعلمين من خلال تحسين دخلهم في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

التأثير المتوقع:

زيادة الدافعية: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة دافعية المعلمين وتحسين أدائهم، مما سينعكس إيجابياً على جودة التعليم.



تشجيع الالتزام: قد تشجع الزيادة على الالتزام بالتدريس خارج النصاب وتقديم مستوى أعلى من التعليم.

تُعَدّ هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين وضع المعلمين وتعزيز النظام التعليمي في مصر، ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيادة في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الكفاءات إلى مجال التعليم.

جدير بالذكر أن زيادة مرتبات المعلمين في مصر تُعد من القضايا الحيوية التي تُركز عليها السياسات التعليمية، وتندرج ضمن الجهود المستمرة لتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة التعليم. تعكس الزيادة في المرتبات التقدير لجهود المعلمين وأهمية دورهم في العملية التعليمية. هنا نظرة على الجوانب الرئيسية لزيادة مرتبات المعلمين:

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا

برقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني





نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. يترقب عدد كبير من طلاب الدبلوما الفنية الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاطلاع على نتيجة الدور الثاني 2024 عبر الرابط الرسمي المخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنشر الموجز خطوات الاستعلام عن النتيجة:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني:

رابط الاستعلام: نتيجة الدبلومات الفنية 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 :

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. زيارة الرابط: انتقل إلى موقع بوابة التعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. اختيار الشعبة: اختر الشعبة (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي).

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا

برلماني : تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة تتضمن زيادة مرتبات المعلمين



زيادة مرتبات المعلمين .. أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن زيادة المرتبات الفترة المقبلة تتضمن زيادة مرتبات المعلمين

زيادة مرتبات المعلمين

وأضاف رفعت شكيب عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ “الموجز” أن زيادة مرتبات المعلمين بالتاكيد سوف تكون أولوية خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا





اقرأ أيضًا

رابط تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثاني إلكترونيًّا بالجيزة



الآن رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع الشعب