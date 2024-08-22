رسميا .. مجلس الوزراء يُوافق على زيادة قيمة الحصة للمعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة

زيادة قيمة الحصة للمعلمين .. في اجتماعه اليوم، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات المتعلقة بـ “ زيادة قيمة الحصة للمعلمين ” في مصر، وذلك في إطار تحسين ظروف عملهم وزيادة تقدير جهودهم. وجاءت القرارات على النحو التالي:

زيادة قيمة الحصة للمعلمين فوق النصاب القانوني:

تقرر تحديد قيمة الحصة التي يتم تدريسها فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين بمبلغ 50 جنيهًا. يُقصد بالنصاب القانوني عدد الحصص التي يُفترض أن يلتزم بها المعلم بموجب عقده.

زيادة زيادة قيمة الحصة للمعلمين :

تمت الموافقة على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

أهداف زيادة قيمة الحصة للمعلمين :



تحفيز المعلمين: تهدف الزيادة إلى تحفيز المعلمين وتحسين دخلهم، مما يساهم في رفع مستوى الرضا المهني والإنتاجية.



مكافأة الجهود الإضافية: توفير تقدير مالي للمعلمين الذين يقومون بعمل إضافي يتجاوز النصاب المحدد، مما يساهم في تحسين جودة التعليم.



تحسين ظروف العمل: دعم المعلمين من خلال تحسين دخلهم في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

التأثير المتوقع:

زيادة الدافعية: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى زيادة دافعية المعلمين وتحسين أدائهم، مما سينعكس إيجابياً على جودة التعليم.



تشجيع الالتزام: قد تشجع الزيادة على الالتزام بالتدريس خارج النصاب وتقديم مستوى أعلى من التعليم.

تُعَدّ هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين وضع المعلمين وتعزيز النظام التعليمي في مصر، ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيادة في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الكفاءات إلى مجال التعليم.

جدير بالذكر أن زيادة مرتبات المعلمين في مصر تُعد من القضايا الحيوية التي تُركز عليها السياسات التعليمية، وتندرج ضمن الجهود المستمرة لتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة التعليم. تعكس الزيادة في المرتبات التقدير لجهود المعلمين وأهمية دورهم في العملية التعليمية. هنا نظرة على الجوانب الرئيسية لزيادة مرتبات المعلمين:

الزيادات الأخيرة في المرتبات:

الحصة فوق النصاب القانوني: وافق مجلس الوزراء مؤخراً على زيادة قيمة الحصة التي يُدَرِّسها المعلم فوق النصاب القانوني من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تحديد قيمة الحصة فوق النصاب للمعلمين المعينين بمبلغ 50 جنيهًا.

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