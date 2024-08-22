برقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. يترقب عدد كبير من طلاب الدبلوما الفنية الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاطلاع على نتيجة الدور الثاني 2024 عبر الرابط الرسمي المخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنشر الموجز خطوات الاستعلام عن النتيجة:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني:

رابط الاستعلام: نتيجة الدبلومات الفنية 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 :

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. زيارة الرابط: انتقل إلى موقع بوابة التعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. اختيار الشعبة: اختر الشعبة (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي).

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم الجلوس الخاص بك للحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 :

لم يتم تحديد موعد دقيق بعد، ولكن من المتوقع ظهور النتيجة قبل بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

أعداد الطلاب:

عدد الطلاب المؤدين للامتحانات: 197,817 طالب وطالبة.

عدد الراسبين: 34,790 طالبًا وطالبة (منهم 31,134 طالبًا وطالبة باقين للإعادة و3,656 طالبًا وطالبة غياب كلي وحرمان).

تطوير التعليم الفني في مصر يشمل عدة جوانب رئيسية:

تحديث المناهج: إدخال مفاهيم جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة.

التدريب العملي: تعزيز فرص التدريب العملي والتدريب الميداني بالتعاون مع الصناعات والشركات لتوفير خبرة عملية للطلاب.

بنية تحتية حديثة: تحسين وتجهيز المدارس الفنية بمعدات وأدوات حديثة تتناسب مع التخصصات الفنية الجديدة.

شراكات مع القطاع الخاص: تطوير شراكات مع الشركات لتوفير التدريب والتوظيف، مما يضمن أن المهارات المكتسبة تتماشى مع احتياجات السوق.

تطوير الكوادر التعليمية: تدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس والتكنولوجيا التعليمية لضمان جودة التعليم.

تنمية المهارات الشخصية: إضافة برامج لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للطلاب لتهيئتهم لسوق العمل بشكل أفضل.

التحسين المستمر: تقييم دوري للنظام التعليمي الفني بناءً على التغذية الراجعة من الطلاب والخريجين وأرباب العمل.

الأهداف:

رفع جودة التعليم الفني: ليتوافق مع معايير التعليم العالمي وسوق العمل.



تعزيز توظيف الخريجين: بتزويدهم بمهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل.

تسعى هذه الجهود إلى تطوير نظام التعليم الفني في مصر ليصبح أكثر توافقًا مع متطلبات العصر ويعزز من فرص النجاح في سوق العمل.

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